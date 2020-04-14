فلسطين: 10 إصابات بـ”كورونا” ترفع الإجمالي إلى 284

رام الله- أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 284.

وقال إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه “تم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 284”.

ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

والإثنين، سجلت الحكومة الفلسطينية 36 إصابة أخرى في مدينة القدس، غير مؤكدة، وغير مشمولة بالعدد الإجمالي بسبب القيود الإسرائيلية، التي تمنع السلطات الفلسطينية من العمل هناك.

بدوره، أوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، أن الحالات الـ10 الجديدة سجلت في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة (5 حالات)، و3 حالات في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة، وحالة في جنين، وحالة في الخليل.

وأضاف أن الحالات الخمس في العيزرية تعود لعائلة انتقلت لها العدوى من ابنتهم التي أصيبت بالفيروس أثناء عملها بالقدس، والحالتين في جنين والخليل لعاملين عائدين من داخل أراضي الـ48، وحالات رافات الثلاث لمخالطين مع مصابين.

وأشار الشخرة إلى أن الحالات المصابة الموجودة في القدس المحتلة حتى الآن هي 36 حالة، بالإضافة إلى 3 حالات موجودة في مستشفى المطلع، موضحا أن وزارة الصحة تعمل على متابعة ملف المصابين من أبناء شعبنا في القدس المحتلة بناء على توجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء، وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون المدنية، وسيتم الإعلان بشكل مفصل عن الحالات الموجودة في تقرير رسمي بعد التأكد منها.

ولفت إلى أن عدد الحالات الفعلية التي يجري متابعتها صحيا 224 حالة، عدا عن الحالات الموجودة في القدس، موضحا أن عددا من الحالات التي تماثلت للشفاء سيتم تحويلها اليوم إلى الحجر المنزلي.

وأكد الشخرة أن الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر، باستثناء حالة واحدة موجودة في غرفة العناية المكثفة بمستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.

وفي سياق متصل، أشار الشخرة إلى أن وزارة الصحة ستعلن عن فتح العيادات والمراكز الصحية في المدن والقرى المختلفة ليوم واحد في الأسبوع، لصرف الأدوية للحالات المرضية المختلفة.-(وفا)