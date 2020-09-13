فلسطين: 12 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 12 وفاة و811 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و370 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل (موطن 80 عاما من يطا، مواطنة 64 عاما من إذنا، مواطن 72 عاما من مدينة الخليل، مواطن 55 عاما من السموع)، ومواطن 85 عاما من محافظة بيت لحم، ومواطنان من محافظة نابلس (65 و85 عاما)، مواطنة 78 عاما من قلقيلية، مواطنة 58 عاما من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط، ومواطنة 63 عاما من غزة، ومواطن من 46 عاما من غزة.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة أن هناك 37 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.-(وفا)