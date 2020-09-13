آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

فلسطين: 12 وفاة و811 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة
كورونا فلسطين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 12 وفاة و811 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و370 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل (موطن 80 عاما من يطا، مواطنة 64 عاما من إذنا، مواطن 72 عاما من مدينة الخليل، مواطن 55 عاما من السموع)، ومواطن 85 عاما من محافظة بيت لحم، ومواطنان من محافظة نابلس (65 و85 عاما)، مواطنة 78 عاما من قلقيلية، مواطنة 58 عاما من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط، ومواطنة 63 عاما من غزة، ومواطن من 46 عاما من غزة.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة أن هناك 37 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.-(وفا)

مقالات ذات صلة

من حالات مصابي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية

الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و2715 إصابة بكورونا

منذ 18 دقيقة

عريقات: “التطبيع” يُمهد لإنشاء تحالفات عسكرية تقودها إسرائيل

منذ ساعة واحدة

المفوضية الأوروبية: لا مساعدات للبنان بدون حكومة “صادقة”

منذ ساعتين

غزة: وفاتان و100 إصابة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
58 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock