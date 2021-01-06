فلسطين: 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1585 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أن 9 من الوفيات التي تم تسجيلها في الضفة، و5 في قطاع غزة. وأشارت إلى وجود 115 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.- (بترا)