فلسطين: 20 وفاة و1720 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 20 وفاة، و1720 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، ان الوفيات التي تم تسجيلها 10 منها في الضفة الغربية و10 في قطاع غزة.

وأضافت أن اجمالي الوفيات بلغ 922 وفاة، فيما بلغت حصيلة الاصابات نحو 112035 اصابة، لافتة الى وجود 76 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.- (بترا)