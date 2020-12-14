فلسطين: 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 28 وفاة، و1564 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و2145 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية “الخليل 2، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 2″، 8 حالات وفاة في قطاع غزة، مدينة القدس 6.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت وزيرة الصحة أن هناك 95 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.-(وفا)