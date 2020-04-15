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فلسطين: 3 إصابات بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 291

منذ 3 ساعات
أنبوب اختبار يظهر نتيجة فيروس كورونا - (أرشيفية)

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رام الله-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 291.

وقالت مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية، في مدينة رام الله، إنه “تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 291”.

ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وأشارت كيلة إلى أن الحصيلة السابقة، لا تشمل المصابين في مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تمنع إسرائيل الوزارة من العمل هناك، مشيرة إلى أن المعطيات تفيد بإصابة 78 فلسطينيا هناك.(وكالات)

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