فلسطين.. 3 وفيات و 789 إصابة جديدة بكورونا

رام الله – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 وفيات و789 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 581 مُصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية بعد إجراء 5328 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع إلى 205 حالات والإصابات 34801 إصابة. ولفتت إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.