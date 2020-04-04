آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

فلسطين.. 5 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الخليل ورام الله

منذ 51 دقيقة
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

رام الله المحتلة- أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم مساء السبت عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 210 إصابات منذ ظهور المرض في فلسطين.

وأوضح ملحم في بيان وصل وكالة “صفا” نسخة منه أن من بين المصابين شابان (18 و19 عامًا) من مدينة حلحول، وسيدة أربعينية، يعملون في مشغل للخياطة في الخليل، يعود لوالد الشابين اللذين أُعلن عن إصابتهما الأسبوع الماضي، إضافة إلى إصابتين في يطا جنوبي الخليل، وقراوة بني زيد شمالي غرب رام الله.

وأشار إلى نقل مصابي الخليل الأربعة إلى مركز الحجر الصحي في مدينة حلحول، والخامس إلى مركز للحجر الصحي في محافظة رام الله والبيرة، حفاظًا على سلامتهم.

مقالات ذات صلة

إغلاق محلين و10 مخالفات لتجاوز السقوف السعرية في إربد

منذ 16 دقيقة

الحكومة تحذر من اختراقات إلكترونية لبرامج التواصل المؤسسي

منذ 28 دقيقة

الإمارات تطلب رسميا تأجيل “إكسبو 2020”

منذ 31 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ترامب يقيل مسؤولا لعب دورا في اتهامه بقضية العزل

منذ 42 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock