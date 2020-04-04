فلسطين.. 5 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الخليل ورام الله

رام الله المحتلة- أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم مساء السبت عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 210 إصابات منذ ظهور المرض في فلسطين.

وأوضح ملحم في بيان وصل وكالة “صفا” نسخة منه أن من بين المصابين شابان (18 و19 عامًا) من مدينة حلحول، وسيدة أربعينية، يعملون في مشغل للخياطة في الخليل، يعود لوالد الشابين اللذين أُعلن عن إصابتهما الأسبوع الماضي، إضافة إلى إصابتين في يطا جنوبي الخليل، وقراوة بني زيد شمالي غرب رام الله.

وأشار إلى نقل مصابي الخليل الأربعة إلى مركز الحجر الصحي في مدينة حلحول، والخامس إلى مركز للحجر الصحي في محافظة رام الله والبيرة، حفاظًا على سلامتهم.