فلسطين: 5 وفيات و433 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 5 وفيات، و433 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و224 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة سجلت لثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية (44 و67 و70 عاما)، ومواطنين من محافظة الخليل (67 و75 عاما).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (34)، محافظة نابلس (75)، محافظة بيت لحم (51)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (6)، أريحا والأغوار (18)، طوباس (13)، طولكرم (12)، قطاع غزة (110)، ضواحي القدس (43)، فيما لم ترد معلومات حول الإصابات في مدينة القدس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (141)، محافظة سلفيت (12)، محافظة جنين (5)، محافظة نابلس (52)، محافظة طوباس (5)، محافظة طولكرم (9).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت الصحة إن هناك 26 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.-(وفا)