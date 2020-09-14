فلسطين: 5 وفيات و788 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، عن تسجيل 5 وفيات و788 إصابة جديدة بكورونا و1324 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحافي، إن الوفيات سجلت في مخيم بلاطة، وبيت فوريك في نابلس، ودورا جنوب الخليل، وقلقيلية، ورأس كركر بمحافظة رام الله والبيرة.

واضافت أن العدد الإجمالي بلغ 250 وفاة و39510 إصابات، بالإضافة إلى 35 مريضاً في العناية المكثفة، من بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. –(بترا)