فلسطين: 8 وفيات و747 إصابة جديدة بكورونا

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 8 وفيات، و747 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و764 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة “رام الله والبيرة 1، جنين 1″، وقطاع غزة 2، ومدينة القدس 4 وفيات.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس “كورونا” في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.- (وفا)