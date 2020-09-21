فلسطين: 9 وفيات و611 إصابة جديدة بكورونا

رام الله – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 9 حالات وفاة، و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و968 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ان حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (65 عاما) من مدينة الخليل، ومواطنة (60 عاما) من بيت كاحل، ومواطن (91 عاما) من حوسان جنوب بيت لحم، إضافة إلى 6 حالات وفاة في القدس (جبل المكبر، وشعفاط، والبلدة القديمة، وبيت حنينا، وقلنديا).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن على المواطنين الذين أجروا فحص كورونا للاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، علما أن نتيجة الفحص تظهر بعد 8-24 ساعة من إجراء الفحص.-(وفا)