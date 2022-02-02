“فلسفة ملونة” محاضرة تخاطب عقل الطفل

عزيزة علي

عمان- ألقت الدكتورة في علم النفس التربوي ورئيسة قسم العلوم التربوية في جامعة البتراء اسيل شوارب، محاضرة بعنوان “فلسفة ملونة”، وأدارت المحاضرة الدكتورة لينا الجزراوي.

أوضحت شوارب مفهوم فلسفة ملونة التي تعنى بتعليم الفلسفة للأطفال في سن مبكرة، من حيث البدء بقراءات لنظريات النمو ضمن السياق الاجتماعي الثقافي للطفل، مشيرة الى أن الفيلسوف ماثيو ليبمان، أستاذ المنطق ومؤسس فلسفة الأطفال، استند على الأدب في تعليم التفكير للأطفال، فقد ألف أول رواية فلسفية تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10- 11 عاما، وهي رواية “اكتشاف هاري ستولمير”.

وأضافت شوارب أن برنامج ليبمان لتعليم التفكير يستند على “الفلسفة للأطفال p4c”، ويهدف إلى دعم مجتمع التساؤل في الصفوف المدرسية بتطوير الجانب المعرفي والمفاهيم والمهارات للأطفال بمجال تعليم التفكير الفلسفي، وتحدي الأفكار ومحتوى الكتاب بتطبيق أساليب التفكير الإبداعي، النقدي والتعاوني.

وأشارت شوارب إلى بعض النماذج من الموضوعات الفلسفية التي طرحها في هذا البرنامج وهي “كيف يندمج تعليم التفكير الفلسفي مع نظريات التعليم والتربية؟ هل بإمكان الفلسفة أن تطور التعليم؟ ما الاختلاف بين نظريات علم النفس والفلسفة في فهم الطفل وإدراكه وكيف تتكامل؟ أما فلسفة ملونة فهي على غرار كتاب ملون أو قصة ملونة”، لافتة إلى أن هذه الحوارات الفلسفية الجديدة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، تسهم في مساعدة الطفل على إنشاء صداقة تشعره بالسعادة كما تسهم في تغير سلوك الطفل إلى الأفضل.

ورأت المحاضرة أنه من خلال قراءة القصص القصيرة التي تتضمن رسومات، “نستطيع أن نساعد الأطفال على التعبير من خلال الرسم مثل “لابد أن يكون لدي الكثير من الأصدقاء لأصبح سعيداً؟ كيف أختار صديقي؟ من الممكن أن نستمع دون أن نستخدم آذاننا؟ من أين تأتي الأحلام؟ هل ستكون نفس الإنسان عندما تكبر؟ إذا غيرت اسمي، هل سأظل أنا؟ بحيث تمكن الطفل من التساؤل بطرق مختلفة”.