فلس الريف دعم 307 منازل الشهر الماضي بتكلفة 915 الف دينار

أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية لشهر تشرين الاول الماضي وعددها حوالي 307 منزل وموقع بكلفة اجمالية تبلغ 915 الف دينار.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان اللجنة اقرت مجموعة مشاريع وانشطة اقتصادية ومنازل سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وتجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم.

كما تشمل وفق الوزير الخرابشة تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل بحد ادنى وخارج حدود التنظيم ومنازل الاسر العفيفة داخل حدود التنظيم وعدد من المزاع وانارة عدد من الطرق. مؤكدا أهمية هذه المشاريع في دعم المجتمعات المحلية وتخفيف أعباء فاتورة الطاقة عليها والتوسع في فرص العمل المتاحة في منطقة المشروع.

من جانبه عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة تفاصيل القرارات وقال ا تشمل المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم وقد بلغت مساهمة فلس الريف لهذه الشريحة 62 الف دينار شريطة ان توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي .

كما تشمل القرارات تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 351 الف دينار.

كما تشمل القرارات التجمعات السكانية التي تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفتها حوالي 183 الف دينار كما شملت المنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 65 الف دينار.

ووفق المهندس السعايدة شملت القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الاسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكفة اجمالية تبلغ 7 آلاف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الاسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

وتشمل الفئات الموافق عليها شريحة مشاريع مزارع الدواجن والابقار والاغنام والاسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم بكلفة اجمالية بلغت 10 آلاف دينار، وذلك ايماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وتشمل القرارات الموافقة على انارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة تبلغ 170 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.

وأوضح السعايدة ان فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 25 الف دينار.