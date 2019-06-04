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فلكي كويتي يفجر مفاجأة: الدول التي أفطرت اليوم ارتكبت جريمة (فيديو)

منذ ساعتين

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الغد- فجر فلكي كويتي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما قال إن الدول التي أفطرت، اليوم الثلاثاء، معلنة رؤية هلال شوال ارتكبت جريمة بحق المسلمين.

وأضاف الباحث الفلكي عادل السعدون: “ما حدث من إعلان ثبوت رؤية هلال شوال يعتبر جريمة بحق العلم؛ لأن الهلال لم يشاهد لا بالإعلام ولا بالتلسكوب”.

وقال في توضيحات نشرها عبر صفحته بموقع تويتر أمس الاثنين: “إذا كان غداً (اليوم الثلاثاء) اشمعنى ما شاهدوا الهلال في مصر أو الجزائر أو المغرب أو حتى الأردن”.

يشار إلى أن دول عربية عديدة من بينها السعودية والكويت والعراق والإمارات وقطر والبحرين أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما أعلنت دول مثل الأردن وفلسطين ومصر والمغرب الأربعاء أول أيام العيد. (رصد + مواقع إلكترونية)

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