فلكي كويتي يفجر مفاجأة: الدول التي أفطرت اليوم ارتكبت جريمة (فيديو)

الغد- فجر فلكي كويتي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما قال إن الدول التي أفطرت، اليوم الثلاثاء، معلنة رؤية هلال شوال ارتكبت جريمة بحق المسلمين.

وأضاف الباحث الفلكي عادل السعدون: “ما حدث من إعلان ثبوت رؤية هلال شوال يعتبر جريمة بحق العلم؛ لأن الهلال لم يشاهد لا بالإعلام ولا بالتلسكوب”.

لقاء حول رؤية هلال الاثنين pic.twitter.com/CSllardcWs — عادل السعدون (@adel_alsadoon) June 4, 2019

وقال في توضيحات نشرها عبر صفحته بموقع تويتر أمس الاثنين: “إذا كان غداً (اليوم الثلاثاء) اشمعنى ما شاهدوا الهلال في مصر أو الجزائر أو المغرب أو حتى الأردن”.

صورة نشرت على اساس هلال يوم الاثنين

هي قديمة من النت

ولجهل من فبركها انه لايعلم ان القمر كان على يسار الشمس وان قرني الهلال يجب ان يكونا بالجهة البعيدة للشمس والقوس يجب ان يكون مقابل الشمس. ولا يعرف ان القمر كان قريبا من الافق وليس عاليا كما في الصورة وان نور الشمس كان ساطعا !!! pic.twitter.com/EQZu9NbsSZ — عادل السعدون (@adel_alsadoon) June 4, 2019

يشار إلى أن دول عربية عديدة من بينها السعودية والكويت والعراق والإمارات وقطر والبحرين أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما أعلنت دول مثل الأردن وفلسطين ومصر والمغرب الأربعاء أول أيام العيد. (رصد + مواقع إلكترونية)