“فلنتنفس” دعوة لاحتضان الحياة بتفاؤل والبحث عن مواطن السعادة

تغريد السعايدة

عمان- لم يتردد المهندس حلمي الدينة حينما فكر بإنشاء مبادرة “فلنتنفس”، التي وجد فيها “منفسا” بعدما شاهد حجم الضغط والتوتر والطاقة السلبية التي تغلف حياة الكثير من الأشخاص، محاولا تمرير الهواء النقي المُصاحب لحب الحياة واليقين بأن القادم دائماً أجمل ونصنعه بأيدينا.

الدينة مدرب في مجال مهارات “تسويق الذات والأفكار ووجهات النظر”، والمهارات التسويقية الأخرى، يلقي العديد من المحاضرات في المؤسسات التشغيلية أو المدراس والجامعات، وعبر عمله لمس طاقة سلبية ونظرة تشاؤمية لدى الكثير من الأفراد، قد تتحول إلى حالة مجتمعية تنعكس على الواقع المحيط، و”تقتل الطموح”.

ومن خلال عمله في أميركا لسنوات عدة، وتفاعله مع الفتيات والشباب فيما بعد في الأردن، ووقوفه على حاله اليائس ووضع السلبيات في مقدمة أساسيات الحياة، أراد الدينة أن يغير الكثير من تلك المعتقدات والأفكار من خلال أمور حيوية يمكن أن يقوم بها الإنسان منذ ساعات يومه الأولى، وهي “التنفس بعمق ويقين وصدق”.

في الهواء الطلق أو على نافذتك، في غرفتك بإمكانك أن تقوم بالتنفس بطريقة ستشعر بها أنك تتنفس هواء نقيا يتغلغل في أعماق العقل والقلب، بالتزامن مع كلمات الدعاء والتيقن بأن الله يستجيب الدعاء عندما يكون التفاؤل مرتبطا “باليقين”.

ومن خلال مبادرة “فلنتنفس”، يتم تنظيم جلسات يجتمع فيها كل من يرغب بتجربة “التنفس بعمق”؛ إذ يتم فتح الذراعين لتمرير أكبر قدر ممكن من الهواء إلى الرئتين، وفي صورة كذلك لاحتضان الحياة ولحظة نصر وقوة على التفكير السلبي، واستقبال كل الشحنات الموجبة مكان السلبية التي أصبحت “سمة في المجتمع”.

ويعتقد الدينة أن التفكير المُسبق بالأحداث المحيطة بنا، وتوقع الأسوأ، هما أكثر أمر قد يسبب الكثير من القلق والتوتر، لذا علينا أن نجد لأنفسنا منفذا لتسريب تلك السلبية، ويمكن أن تكون مبادرة “فلنتنفس” طريقة يتبعها الجميع بدون الحاجة إلى إيجاد مساحة معينة أو “تكلفة محددة” بل استذكار كل ما هو جميل ويبعث لنا السعادة من خلال التفكير الإيجابي.

كما تتحول أغلب جلسات “فلنتنفس” إلى مناقشات وحوارات جميلة يتبادل فيها الحضور الذين يلتقون في جلسات منظمة أو عفوية أجمل الأحاديث والبحث عن مواطن السعادة وطرحها لآخرين والتحدث كذلك عن نقاط القوة، وأن لا نقف في اتجاه واحد نترقب الأسوأ، ونحاول أن نتناسى الكثير من المعوقات في الحياة كما في التفكير بالوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، وحتى السياسي، ونركز فقط في السعادة والحب والتفاؤل.

ويعرض الدينة الكثير من مقاطع الفيديو والصور لجلسات “فلنتنفس” التي يتم تنظيمها بين الحين والآخر، ومنها ما يقدمها بشكل مجاني تطوعي؛ حيث أظهر عدد من الناشطين تفاعلهم مع المبادرة وتطبيقها في دول عدة، وتم عرض العديد من الصور التي تؤكد ذلك.

هذه الخطوة، أثارت في نفس الدينة السعادة والعمل على تطوير مبادرته، بل وتعميمها في مختلف مناطق المملكة، ومن ذلك قيامه بتطبيق الفعالية في العديد من الأماكن بدون تخطيط مسبق، كما في أحد المولات التي تعج بالناس، فكان أن تحدث مع الناس وطلب منهم القيام بحركة التنفس بعمق خلال دقائق معدودة، ولمس نتائج هذه الحركة، وتيقن بمدى أهميتها أو التركيز بها.

وعلى الرغم من استهجان البعض تلك الحركة التطوعية من الدينة، إلا أنه لم يتوقف عن ذلك، بل بات يبحث عن الأماكن الأخرى التي يصادف فيها مجموعة من الشباب الذين قد تجمعهم ظروف “التعطل عن العمل أو الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعانون منه” ومن ثم يطلب منهم أن يشاركوه جلسة التنفس بعمق، وقد يجد تجاوباً من البعض ونفوراً من آخرين، إلا أن ذلك لا يمنعه من الاستمرار في عمله وبث روح التفاؤل بين الناس.

ويقول الدينة، إن الفوائد العلمية والصحية للتنفس بعمق كثيرة ويمكن الحديث عنها مطولاً، إلا أنها حين ترتبط بالتحفيز النفسي على السعادة والتفاؤل والتفكير الإيجابي تصبح عملية حياتية يومية يمكن ممارستها في أي وقت وفي أي حال. وقد يلجأ لها الفرد في لحظات عصيبة تمر عليه، يمكنها أن تخفف من حدة الحزن أو الغضب أو التوتر والمشاحنات لديه.

وأثبتت دراسات طبية، أن التنفس بعمق يخلص الجسم من السموم؛ إذ إن جسم الإنسان يطرح ما يقارب من 70 % من السموم من خلال التنفس، ويزيل التوتر من الجسم، ويساعد على التخلص من العصبية والخوف والغضب، كما أن الإنسان عندما يتنفس بشكل عميق فإن الأكسجين يدخل إلى الدماغ بشكل كبير مما يخفف من مستويات القلق والتوتر، والتخلص من الألم، ويجدد من خلايا الجسم، عدا عن الكثير من الفوائد التي يمكن الاطلاع عليها، والتي قد تزيد من نسبة إقبال الأفراد على “التنفس بعمق”.

الدينة لديه استعداد للتوجه إلى أي مكان، أو مجموعة أو مؤسسة تسعى إلى بث الطاقة الإيجابية لدى الأفراد المتواجدين فيها؛ إذ يشعر بمسؤولية مجتمعية تقع على عاتقه في مجال التدريب على الحياة وتقبل الواقع، وكما يقول “علينا أن نعمل على طريقة تقبلنا لها وليس طريقة تغيرنا لها، خاصة وإن كانت أمرا واقعا وحالة مجتمعية وليست فردية”.

ويدعو الدينة كل فرد في مجتمعه لأن يبدأ بنفسه في “التنفس بعمق ويقين”، وأن يكون نموذجاً للإيجابية ونشرها في المحيط، فهذا من شأنه أن يغير الكثير من الأمور “البسيطة” التي تصبح فيما بعد حالة وواقعا اجتماعيا ولو لفئة قليلة، تسعى فيما بعد إلى التوسع أكثر ونشر “السلام الداخلي الذي ينعكس على العالم المحيط”.