فلننضم إلى الجهد الدولي

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

رئيس الوزراء يئير لبيد لا ييأس من جهوده لإقناع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بالانصراف عن المفاوضات على الاتفاق النووي مع إيران. “حان الوقت للنهوض والرحيل”، طالب لبيد في محادثاته مع كبار رجالات الإدارة الأميركية. بزعم لبيد، فإن مسودة الاتفاق المتبلورة مع إيران “تجاوزت الخطوط الحمراء” التي وضعتها الولايات المتحدة، إيران لم تقبل المسودة التي عرضها المسؤول عن حقيبة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بورل، وهي تطالب بتنازلات إضافية. هذا ادعاء غريب. فهل إسرائيل، التي عارضت الاتفاق النووي كانت ستؤيد اتفاقا جديدا لو كانت إيران قبلت بالمسودة حرفيا؟

موقف لبيد ليس جديدا. فقد تبلور منذ عهد بنيامين نتنياهو، الذي ساهم مساهمة ذات مغزى في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق في العام 2018. يبدو أنه سواء حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت أم الحكومة برئاسة لبيد نسختا هذه السياسة حرفيا، وإن كانا أوضحا كلاهما، مثل نتنياهو، أن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق مع إيران وستكون مستعدة لأن تعمل أيضا بشكل مستقل ضد التهديد النووي. وعليه فغريب الموقف الذي يعارض الاتفاق إذا كانت إسرائيل على أي حال لا تعتزم العمل بموجبه أو أن تراه إملاء يلزمها. يجدر التشديد على أن محافل استخبارات إسرائيلية، مثل نظرائهم في الولايات المتحدة وفي أوروبا فهموا منذ زمن بعيد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق دفع فقط إلى الأمام بالمشروع النووي الإيراني، زاد كمية اليورانيوم التي خصبتها ونوعيتها، جمد الرقابة الدولية على مواقع النووي الإيرانية، وقصر جدا الفترة الزمنية لما يسمى “الاقتحام النووي”، بمعنى الفترة اللازمة لإيران كي تنتج قنبلة نووية.

الاتفاق النووي الأصلي الذي وقع في العام 2015 قضى بترتيبات رقابة متشددة غير مسبوقة، قلص بشكل ذا مغزى حجم تخصيب اليورانيوم وأجل لسنوات طويلة قدرة إيران على اجتياز حافة “الاقتحام النووي”. في أول سنتين لوجوده حرصت إيران على تطبيق الاتفاق بتفاصيله وحتى بعد أن سحبت الولايات المتحدة منه واصلت تطبيقه على مدى سنة قبل أن تبدأ بسلسلة خروقات تستهدف الضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق.

بقدر ما هو معروف عن مضمون مسودة الاتفاق الجديد فإنها تتضمن كامل القيود والشروط التي فرضت على إيران في الاتفاق الأصلي، وبهذه الصفة فإنه يضمن تقليص الضرر الشديد الذي تسبب به انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. إسرائيل لا يحق لها أن تقطع نفسها عن الجهد الدولي لتقييد قدرات إيران النووية فما بالك في أنها لا يحق لها أيضا العمل ضده.