“فلوريدا” ترفع القيود المفروضة بسبب كورونا رغم تجاوز وفياتها الـ14 ألفا

ميامي – أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رفع جميع القيود المفروضة على الحانات والمطاعم بسبب فيروس كورونا، في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الولاية وفاة 122 شخصا لتتجاوز حصيلة الوفيات الاجمالية عتبة ال14 ألفا.

ويسمح القرار التنفيذي الذي وقعه الحاكم الجمهوري للولاية المقرّب من الرئيس دونالد ترامب ب”رفع القيود على مستوى الولاية عن الأعمال، مثل المطاعم”.

وأورد القرار أن سكان فلوريدا وأصحاب الأعمال فيها يحتاجون الى “اليقين والقدرة على تأمين الدخل لأنفسهم وعائلاتهم”.

وأضاف أن عمل المطاعم بات غير مقيد بالإجراءات الطارئة المتعلق بكوفيد-19 والتي تحدد “بأقل من 50 بالمئة الطاقة الاستيعابية في الأماكن المغلقة”.

ويضع القرار ايضا حدا لتحصيل جميع الغرامات المستحقة والمفروضة لمخالفة اجراءات الإغلاق.

وقال ديسانتيس للصحافيين في سانت بطرسبيرغ حيث أعلن هذا القرار “في ولاية فلوريدا، يجب على كل شخص أن يتمتع بالحق في العمل”.

وتعد ولاية فلوريدا احدى بؤر انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ووصل إجمالي عدد الإصابات فيها الى 700 ألف توفي منهم أكثر من 14 ألف مصاب، وفق أرقام وزارة الصحة في الولاية. (أ ف ب)