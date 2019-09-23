“فليباغ” يفوز بجائزة “إيمي” لأفضل مسلسل كوميدي

لوس انجليس– في ما يأتي قائمة بالفائزين بالجوائز الرئيسية في الحفلة الحادية والسبعين لجوائز “إيمي” التلفزيونية الأميركية التي وزعت الأحد في لوس انجليس:

وقد فاز “غايم أوف ثرونز” بجائزة أفضل مسلسل درامي حاصدا في المجموع 12 مكافأة “إيمي” جديدة في موسمه الثامن والأخير.

وحقق “فليباغ” مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه بجوائز أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ممثلة في عمل كوميدي فضلا عن أفضل إخراج وكتابة ما شكل خيبة أمل لمسلسل “فيب” في موسمه الأخير بعدما هيمن لسنوات في هذه الفئة.

“غايم أوف ثرونز” (إتش بي أو)

“فليباغ” (أمازون)

بيلي بورتر في “بوز”

جودي كومر في “كيلينيغ إيف”

بيب هايد في “باري”

فيبي والر-بريدج في “فليباغ”

“تشرنوبيل” (إتش بي او)

“بلاك ميرور باندرسناتش” (نتفليكس)

(أ ف ب)