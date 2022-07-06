فليحيا محب الهدايا

يديعوت أحرونوت

ناحوم برنياع 6/7/2022

ليس عندي فيلا في قيساريا ولن تكون. على الرغم من ذلك، فإن السؤال الأول الذي أقلقني لسماع شهادة هداس كلاين كان شخصيا تماما: هل كنت أريد بنيامين نتنياهو كجار. هل كنت أريد أن يدخل هو وعقيلته الى بيتي بغيابي، فيأخذا الكحول وكم من السيجار من كل ما هب ودب، ويستمتعا ببركتي ويأمراني بأن أشتري لهما المزيد فالمزيد من الهدايا الباهظة. أعتقد أني كنت سأتخلى عن هذا الشرف.

إذا كانت هذه التوصيفات صحيحة، لكوزمو كرايمر، جاري جيري ساينفلد كان ما سيتعمله من رئيس وزراء إسرائيل. إضافة الى ذلك، موتي كيرشنباوم الراحل أخرج شريطا غنائيا رائعا حسب قصيدة داني سندرسون “في دار العمة والعم”. يخيل أن الشريط اللاحق كان يمكن أن يصور في فيللا جيمس باكر.

أول من أمس كان اليوم الأول لشهادة كلاين. القصة التي روتها يجب أن تجتاز اختبار التحقيق المضاد وأن تفحص في مقاييس قضائية. في هذه المرحلة لا يمكن الحديث إلا عن الإحساس. الإحساس، بكلمة واحدة، هو القرار. أما عن الجانب الجنائي فيقرره القضاة.

في قلب ملف 1000 يوجد السؤال الآتي: ما طبيعة العلاقات التي كانت بين نتنياهو وميلتشن وبين نتنياهو وباكر. هل كانت هنا صداقة خرجت عن الذوق السليم؟ الاستغلال المتبادل؟ الحب الخائب من جانب ملياردير صبياني؟ في كل هذه الاحتمالات يوجد على أي حال نواة حقيقة. تقديري، في أعقاب شهادة كلاين، أبسط. كانت هنا صفقة: قدرة وصول مقابل هدايا -نتنياهو أعطى قدرة وصول الى قدس الأقداس، وتلقى بالمقابل خط توريد.

ميلتشن ونتنياهو هما رجلان ذكيان، دقيقان، لا يحبان الدفع نقدا. شيلدون ادلسون قال ذات مرة عن ميلتشن إن له جيوبا عميقة وأيادي قصيرة. أما نتنياهو فسار خطوة أخرى -ليس له محفظة على الإطلاق.

قدرة الوصول مهمة جدا لميلتشن. فقد كان يعرف كيف يرتبط بكل رؤساء الوزراء، بكل السياسيين البارزين، رجال الأعمال ونجوم الإعلام. في حالة نتنياهو اضطر لأن يدفع مقابل قدرة الوصول الى قدس الأقداس بخط إنتاج طويل من الهدايا حسب الطلب. وحسب شهادة كلاين، فإنه لم يحب هذا. لحظه وجد شريكا: جيمس باكر. باكر هو الآخر دفع بما يساوي المال مقابل قدرة الوصول. بخلاف ميلتشن قام بذلك بنفس طيبة.

ظاهرا، ملف 1000 هو الأبسط بين الملفات. عندما يتلقى رئيس وزراء وعقيلته ظاهرا هدايا بمئات آلاف الشواكل، حسب الطلب، وحين تصبح قدرة الوصول طلبا متكررا للإدارة الأميركية لترتيب تأشيرة عمل لفلان، وعندما يجند مدير عام وزارة الاتصالات هو أيضا كي يساعد الأعمال التجارية لذاك الفلان، فإن هذا يبدو ظاهرا كرشوة. لقد تردد مندلبليت في هذا الشأن غير قليل. في النهاية قرر الاكتفاء بخيانة الأمانة وإعفاء سارة نتنياهو من لائحة اتهام. خيرا كان أم شرا، فإن هذا هو ما يوجد الآن على طاولة المحكمة المركزية في القدس.

التاريخ البشري مليء بالزعماء المحبوبين، كثيري الحقوق، ممن كانت حياتهم ملطخة بأفعال لا ينبغي فعلها. في الأنظمة الديمقراطية يكون هذا الخليط معقدا أكثر قليلا. فالزعيم يعرض نفسه وعائلته كقدوة أخلاقية، كعائلة كاملة الأوصاف. والفجوة بين الأسطورة وبين الواقع تنكشف أحيانا بكل بشاعتها في المحكمة. فليحيا محب الهدايا. هداس كلاين جاءت الى المحكمة بيدين نظيفتين. فقد أصبحت موردة لنزوات عائلة نتنياهو بخلاف إرادتها. لا حساب شخصيا أو سياسيا وضعها على منصة الشهود بل واجب مدني. وربما أيضا شيء آخر: القرف. ما شعر به الكثيرون أول من أمس شعرت به على مدى السنين، على خط التوريد الى بلفور وإلى قيساريا.