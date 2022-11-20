فليك: نوير الأكثر رشاقة بين لاعبي المنتخب الألماني

برلين – أكد هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أن حارس المرمى مانويل نوير هو اللاعب الأكثر رشاقة وحيوية في صفوف الفريق.

ويستعد المنتخب الألماني حاليا لبدء مسيرته في بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق فعالياتها اليوم الأحد في قطر.

وأوضح فليك، في تصريحات إلى صحيفة “بيلد آم سونتاج” الألمانية، أن اللاعبين يتحركون الآن في الملعب أكثر مما كانوا في الماضي وأنهم يسعون جاهدين لتجنب الإصابة ولكن “نوير يظل هو اللاعب الأكثر رشاقة في صفوف فريقنا”.

ويستهل المنتخب الألماني مسيرته في المونديال القطري بمواجهة نظيره الياباني يوم الأربعاء المقبل ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم معهما أيضا منتخبي إسبانيا وكوستاريكا. – (د ب أ)