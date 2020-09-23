فليك يرغب في عودة ماريو غوتزه لبايرن ميونخ

أكدت تقارير اخبارية أنب مدرب بايرن ميونخ وبطل الثلاثية معه الموسم المنصرم، هانز فليز، يرغب في عودة الدولي السابق ماريو غوتزه للعب مع الفريق البافاري، بعدما سبق له ارتداء قميصه في الفترة بين 2013 و2016. وكشفت صحيفة (شبورت بيلد) الرياضية أن فليك تحدث هاتفيا في العديد من المناسبات مع جوتزه، الذي انتهى عقده مع بروسيا دورتموند بعدما لم يعرض أي من الطرفين تجديده. وأشارت إلى أن فليك يعرف جيدا امكانيات غوتزه (28 عاما) حينما كان مدربا مساعدا لمنتخب ألمانيا. وأوضحت أن المدرب يخشى نقصان عدد لاعبي الفريق في الموسم الجديد بعد رحيل كل من تياجو ألكانتارا، فيليبي كوتينيو، إيفان بيريسيتش وألفارو أودريوزولا، في قائمة يمكن أن ينضم إليها قريبا أيضا اللاعب الإسباني خافي مارتينيز، المرشح للعودة لفريقه السابق أثلتيك بلباو. بينما تعاقد الفريق هذا الصيف مع كل من ليروي ساني وتانجوي نيانزو كواسي. ويخشى فليك تعرض بايرن لأي انتكاسة في الإصابات خلال الموسم ما قد يؤثر على مسيرته خاصة وأنه بطل ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، لذا يعتقد أن التعاقد مع جوتزه سيكون مفيدا في هذه الأوقات من جائحة كورونا لأنه سينضم بدون مقابل.