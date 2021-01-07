فليك يسعى لـ “فك” عقدة الهدف الأول مع بايرن ميونيخ

برلين – يدخل بايرن ميونيخ الى مباراته أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة واضعاً نصب عينيه الهدف الأهم: عدم استقبال الهدف الأول على غرار المباريات السابقة التي أثارت غضب مدربه هانسي فليك، الساعي للابتعاد في الصدارة عن لايبزيغ الذي يستضيف بوروسيا دورتموند السبت.

وبعدما انتقد لاعبيه بحدة بين الشوطين خلال المباراة أمام ماينتس الأحد في الدوري الألماني ما أدى لقلب تأخرهم بهدفين إلى فوز 5-2، قال فليك “بإمكاني أن أرفع صوتي أيضاً، لا مشكلة، هذا أمر تتعلمه على مر السنوات”.

وأضاف “في بعض الأحيان الأمر يتعلق بقول الأمور بوضوح تام”.

ويدخل العملاق البافاري إلى ملعب “بوروسيا بارك” بعد سلسلة من 20 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات، وهو في صدارة البوندسليغا بفارق نقطتين عن لايبزيغ. لكن هناك إحصاءات لافتة في هذه السلسلة.

فقد تلقت شباك بطل أوروبا الهدف الأول في المباريات الثماني الأخيرة في الدوري، غير أن اللاعبين عادوا من بعيد في جميع تلك المباريات ليحققوا خمسة انتصارات في مقابل ثلاثة تعادلات.

وأدت التمريرات الخاطئة والتدخلات “المتهاونة” مرة أخرى إلى تأخر بطل المانيا في المواسم الثمانية الإخيرة في بداية المباراة أمام ماينتس، إذ اعتبر فليك ان الأداء الذي قدمه لاعبوه في الشوط الأول “هو ما لا تتوقعه من فريق كبير”.

وبعد تأنيب حاد في غرفة تبديل الملابس عند الاستراحة، أعاد فليك تموضع لاعبه يوشوا كيميتش إلى مركز الظهير الأيمن، فيما زج بليون غوريتسكا من مقاعد البدلاء إلى خط الوسط.

وأحدثت تلك التغييرات أثراً فورياً، إذ سجل كيميتش الهدف الأول ومرر كرة حاسمة للوروا سانيه في الثاني، ليجد ماينتس نفسه متعادلاً بعد 11 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني.

وقال فليك إن “الأمر المهم ليس أن تصرخ بأعلى صوتك فحسب، بل أن تقدم شيئاً للاعبين ليستخدموه لتقديم الأفضل”.

أما كيميتش العائد من إصابة في الركبة تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فاعتبر أنه “من الجيد أننا قادرون على الكفاح من أجل العودة، ولكن الهدف أن نتقدم في النتيجة أولاً”.

ويعتبر بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يواجه مانشستر سيتي الإنكليزي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، أحد أقدم خصوم بايرن في البوندسليغا.

فقد أسقط بايرن آخرة مرة في كانون الأول/ديسمبر 2019 في الدوري بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية للجزائري رامي بن سبعيني.

وبعدما أصيب بفيروس كوفيد-19 في تشرين الثاني/نوفمبر، دخل بن سبعيني بديلاً في الدقائق الأخيرة خلال الفوز بهدف نظيف على أرمينيا بيليفيلد السبت، لينهي غلادباخ سلسلة من أربع مباريات من دون فوز في الدوري.

وألمح مدربه ماركو روز إلى أن الدولي الجزائري قد يشارك الجمعة.

وقال لاعب وسط غلادباخ فلوريان نويهاوس إن “بايرن ميونيخ هو ربما أفضل فريق في العالم حالياً، ستكون مباراة بارزة”.

وفي مسعاه لمواصلة الضغط على بايرن وملاحقته، يصطدم لايبزيغ بضيفه بوروسيا دورتموند في أبرز مباريات المرحلة السبت.

ويقدم فريق المدرب يوليان ناغسلمان مستويات مميزة، إذ أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة في البوندسليغا هذا الموسم وكانت أمام غلادباخ في المرحلة السادسة، قبل أن يحقق سلسلة من ثماني مباريات من دون هزيمة.

ويدخل الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ويلتقي ليفربول الانكليزي في ثمن النهائي الشهر المقبل، اللقاء أمام دورتموند بعد فوز صعب لكن مستحق بهدف نظيف أمام شتوتغارت في المرحلة السابقة.

أما دورتموند الذي لا يعيش أفضل مواسمه بخسارته خمس مباريات حتى الآن في الدوري، ما جعله يحتل المركز الرابع مع 25 نقطة، يأمل بالخروج بالنقاط الثلاث لتضييق الخناق على لايبزيغ.

وسيعوّل الفريق الأسود والأصفر على نجمه النروجي إرلينغ هالاند الذي عاد الى المنافسات في الفوز 2-صفر على فولفسبورغ الأسبوع الماضي، بعد غيابه قرابة الشهر بسبب الإصابة.

من جهته، سيسعى باير ليفركوزن الثالث مع 28 نقطة للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، عندما يستقبل فيردر بريمن الرابع عشر السبت. (أ ف ب)