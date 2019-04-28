“فليمز-لاكس” تستعرض تجاربها الراقية في جبال الألب لهواة التزلج

دبي– تستعرض وجهة “فليمز-لاكس” الفاخرة التي تقع في مقاطعة “غراوبوندن” في شرق سويسرا وتعد موطناً لممارسة التزلج على الجليد وملاذاً صيفياً هادئاً خلال سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة ضمن معرض سوق السفر العربي 2019 أبرز مقوماتها السياحية وخدماتها الراقية إلى سكان دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن الهروب من الأجواء الحارة صيفاً إلى مناخ معتدل تتوافر فيه مقومات الرفاهية كافة في قلب جبال الألب السويسرية الشامخة.

وتقع “فليمز-لاكس” على بعد 90 دقيقة بالسيارة أو القطار من مدينة زيورخ، والتي يمكن الوصول إليها في غضون سبع ساعات من مطار دبي الدولي، كما يمكن للضيوف الراغبين بالقدوم إلى هذا المنتجع في وقت مبكر أن يأتوا إليه عبر طائرة الهليكوبتر.

وتوفر هذه الوجهة المذهلة مجموعة واسعة من الأنشطة الممتعة التي تتناسب مع رغبات العائلات على مدار العام في ظروف مناخية معتدلة ودرجات حرارة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية. يمكن للضيوف الباحثين عن التسوق التوجه إلى مركز التسوق “لاندكوارت فاشن آوتليت” الذي يبعد عن منتجع التزلج قرابة 20 دقيقة فقط بالسيارة والذي يفتح أبوابه سبعة أيام في الأسبوع. كما يمكنهم الحصول على خيارات أوسع عبر التوجه إلى مدينتي ميونخ أو ميلان؛ حيث تبعد كل واحدة منهما مسافة ثلاث ساعات عن هذه الوجهة. وتعليقاً على ذلك، قال جيل ريبوند مدير تطوير الأعمال في “فليمز-لاكس”: “تشتهر وجهة “فليمز-لاكس” في جميع أنحاء أوروبا بأنها موطن بارز لممارسة هواية التزلج على الجليد، كما أنها تضم مجموعة مختارة من الفنادق الراقية والأنشطة المثالية للعائلات التي يمكن القيام بها على مدار العام في أحضان طبيعتها الساحرة.

وتأتي مشاركتنا في سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة ضمن معرض سوق السفر العربي لاستعراض تلك المقومات الهائلة التي نمتلكها والتي تمتد لتشمل خيارات الإقامة الفاخرة، وقوائم الأطعمة والمشروبات الغنية بالتنوع، والبرامج الترفيهية المليئة بالأنشطة المسلية والمثيرة للشغف. نحن على أتم الاستعداد لتلبية كافة المتطلبات والرغبات الخاصة بالزوار القادمين إلينا من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط”.