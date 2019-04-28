“فليمز-لاكس” تستعرض تجاربها في جبال الألب

دبي- تستعرض وجهة “فليمز-لاكس” الفاخرة التي تقع في مقاطعة “غراوبوندن” في شرق سويسرا وتعد موطناً لممارسة التزلج على الجليد وملاذاً صيفياً هادئاً خلال سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة ضمن معرض سوق السفر العربي 2019 أبرز مقوماتها السياحية وخدماتها الراقية إلى سكان دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن الهروب من الأجواء الحارة صيفاً إلى مناخٍ معتدل تتوافر فيه كافة مقومات الرفاهية في قلب جبال الألب السويسرية الشامخة.

تقع “فليمز-لاكس” على بعد 90 دقيقة بالسيارة أو القطار من مدينة زيورخ، والتي يمكن الوصول إليها في غضون سبع ساعات من مطار دبي الدولي، كما يمكن للضيوف الراغبين بالقدوم إلى هذا المنتجع في وقتٍ مبكر أن يأتوا إليه عبر طائرة الهليكوبتر.

توفر هذه الوجهة المذهلة مجموعة واسعة من الأنشطة الممتعة التي تتناسب مع رغبات العائلات على مدار العام في ظروف مناخية معتدلة ودرجات حرارة تتراوح من 20 إلى 25 درجة مئوية. يمكن للضيوف الباحثين عن التسوق التوجه إلى مركز التسوق “لاندكوارت فاشن آوتليت” الذي يبعد عن منتجع التزلج قرابة 20 دقيقة فقط بالسيارة والذي يفتح أبوابه سبعة أيام في الأسبوع. كما يمكنهم الحصول على خيارات أوسع عبر التوجه إلى مدينتي ميونخ أو ميلان، حيث تبعد كل واحدةٍ منهما مسافة ثلاث ساعات عن هذه الوجهة.

وتعليقاً على ذلك، قال جيل ريبوند مدير تطوير الأعمال في “فليمز-لاكس”: “تشتهر وجهة “فليمز-لاكس” في جميع أنحاء أوروبا بأنها موطن بارز لممارسة هواية التزلج على الجليد، كما أنها تضم مجموعة مختارة من الفنادق الراقية والأنشطة المثالية للعائلات التي يمكن القيام بها على مدار العام في أحضان طبيعتها الساحرة.

وتأتي مشاركتنا في سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة ضمن معرض سوق السفر العربي لاستعراض تلك المقومات الهائلة التي نمتلكها والتي تمتد لتشمل خيارات الإقامة الفاخرة، وقوائم الأطعمة والمشروبات الغنية بالتنوع، والبرامج الترفيهية المليئة بالأنشطة المسلية والمثيرة للشغف. نحن على أتم الاستعداد لتلبية كافة المتطلبات والرغبات الخاصة بالزوار القادمين إلينا من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط”.

ويمكن لزوار هذه الوجهة، اختيار الإقامة من بين مجموعة واسعة من الأماكن الفاخرة، بما في ذلك ثلاثة منشآت فندقية راقية ضمن فنادق “ديزاين”.

يضم منتجع الصخور “روكس ريزورت” الذي يحمل حالياً لقب أفضل منتجع تزلج في العالم الذي تمنحه جوائز التزلج العالمي، 121 شقة واسعة بسعة تصل إلى ست غرف بالإضافة إلى ستة مطاعم وحانتين. وعلى مسافةٍ قصيرة سيراً، يقع فندق “بيكس بليس” الذي يضم هو الآخر 102 شقة فاخرة تتألف كل واحدةٍ منها من أربع غرف نوم، بالإضافة إلى منطقة عصرية للعلاجات الصحية “السبا”. من جانبه يوفر فندق “ذا هايد هوتيل فليمز” الذي يعد الأحدث من بين هذه الفنادق الثلاثة، 47 شقة فندقية راقية ومركز تجاري مجاور ومطعم لبناني يقدم مختلف الأطباق المنزلية للضيوف القادمين من الشرق الأوسط.

هذا وتوفر وجهة “فليمز-لاكس” طيف واسع من الأنشطة العائلية والتي تعد مثالية لأولئك الذين يتطلعون لقضاء أوقات رائعة بعيداً عن الحرارة العالية خلال أشهر الصيف. يقدم المنتجع أنشطة متنوعة تناسب جميع الأذواق، بدءاً من ركوب الدراجات الجبلية وممارسة الرياضات المائية في البحيرات ورياضة الغولف وصولاً إلى الاستمتاع بلعب كرة المضرب “التنس” ومشاهدة المناظر الطبيعية الآسرة للقلوب.

أما العائلات الذين يحرصون على القيام ببعض الاستكشافات الخاصة بهم، فتقدم لهم “فليمز-لاكس” خدمات الرعاية في النهار وأماكن صيفية نموذجية للتخييم من خلال برامج “جونيور آند تين كامب سويسرا”.

ويتيح منتجع “فليمز-لاكس” الفرصة لمحبي الطبيعة من مختلف الأعمار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفاتنة في جبال الألب السويسرية الشامخة التي تشمل بحيرات “كوماسي” و”كريستاسي” و”لاكسيرسي” التي تتميز بمياهها الكريستالية النقية العذبة. يقع المنتجع على مقربة من منطقة “ساردونا” والمعروفة أيضاً باسم “الأخدود الأعظم في سويسرا” في منطقة الحيز التكتوني التي أُدرجت عام 2008 على قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

وأضاف ريبوند قائلاً: “إن أولئك الأشخاص الذين يشاهدوا جمال “فليمز-لاكس” سيدركون قريباً لماذا يشار إلى المنطقة أحياناً باسم “منطقة الكاريبي في سويسرا”.

توفر المنطقة للزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والباحثين عن بعض المغامرة الشتوية، فرصة ممارسة التزلج في ظروفٍ مثالية في واحدٍة من أفضل المناطق المخصصة لهذا الغرض في أوروبا والحائزة على العديد من الجوائز المرموقة. حيث تم اختيارها في عدة مناسبات أفضل منتجع تزلج في سويسرا بمنحدرات تصل إلى 224 كيلومتراً، كما تصنف حالياً على أنها أفضل منتجع تزلج حر في العالم وفقاً لجوائز التزلج العالمي.

كما يقدم المنتجع أنشطة مناسبة لجميع الأعمار والمهارات، فهو ليس موطناً للمسابقة السنوية “لاكس أوبن” التي تستقطب أفضل المتزلجين على الجليد في العالم، ولكنه يضم أيضاً مدرسة دولية للتزلج متخصصة في مساعدة المبتدئين على صقل مهاراتهم وتنميتها.

واختتم ريبوند قائلاً: “سواءً كنت متمرساً في التزلج أو تتطلع إلى خوض تجربتك الأولى على المنحدرات، فإنك ستجد الكثير من الأمور المشوقة والمثيرة في منتجع “فليمز-لاكس” الذي يقدم أنشطة مناسبة لجميع الأعمار والقدرات، كما أن مرافق الإقامة والترفيه المتميزة لدينا هي من بين الأفضل في العالم على الإطلاق”.

يمثل سوق الشرق الأوسط لكل من “فليمز-لاكس” ومقاطعة غراوبوندن سوقاً حيوية للغاية وجزءاً من استراتيجية النمو طويلة الأمد. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أطقت هذه المقاطعة السويسرية مبادرة ترويجية بهدف تعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تواجد عضو دائم من فريق العمل في دبي.

هذا وسيستعرض فريق العمل أبرز المقومات التي تمتلكها “فليمز-لاكس”، كما سيجيب على تساؤلات واستفسارات الزوار والمشاركين خلال سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة 2019، الذي سيقام يومي 28 و29 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي بالتزامن مع فعاليات معرض سوق السفر العربي وفعالية هوليداي شوبر ومنتدى كونيكت الشرق الأوسط والهند وأفريقيا والتي تقام جميعها تحت مظلة “أسبوع السفر العربي 2019”.