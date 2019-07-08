فنادق إنتركونتيننتال “IHG” تروّج للأردن من قلب بيروت

عمان – مرة جديدة تتصدر مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الأردن، بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدور الريادي حيث نظم فريق عملها رحلة عمل الى لبنان وذلك بهدف الترويج للأردن كوجهة سياحية أساسية اضافة الى خلق فرص عمل جديدة.

وقام فريق من شركة مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بزيارة عمل الى بيروت في 19 حزيران 2019 دامت يومين لاستكشاف أسواق عمل جديدة وجذب زبائن من مختلف المجالات والصناعات لخلق المزيد من الحركة إلى الأردن وتحديداً إلى عقارات IHG كخيار نهائي للرفاهية والخدمة والأعمال.

وضم فريق عمل الـIHG الى بيروت مارك رين، مدير التجارة في الإمارات، لبنان والأردن وافريقيا، أسامة مسعود مدير العمليات في لبنان والأردن، ومن فندق إنتركونتيننتال الأردن المدير العام كارلوس مالياروداكيس، فيلما غوميز مديرة المبيعات والتسويق ، فادي سمعان مدير المبيعات ، وعالية غنطوس مديرة المؤتمرات والفعاليات. وكان زياد فستق ، مدير المبيعات والتسويق في فندق كراون بلازا عمان جزءا من الفريق، كما حضر عامر خوري مدير المبيعات في فندق ومنتجع كراون بلازا البحر الميت وهوليداي إن البحر الميت.

وفي اليوم الأخير من الرحلة البيروتية، أقيم حفل استقبال فخم في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا في حضور نائبة السفير الأردني في لبنان السيدة وفاء تيم، حيث شكر فريق عمل الـ IHG زبائنه اللبنانيين المخلصين الذين يختارون دائما فنادق إنتركونتيننتال في الأردن عند كل زيارة، داعين كل مسافر جديد الى الاستفادة من الفرصة والتمتع بكل المميزات التي تقدمها فنادق إنتركونتيننتال لناحية الخدمة الراقية والرفاهية.

وفي ختام الحفل، تمتع الحاضرون بفيلم وثائقي يعرض للأردن كوجهة سياحية ودينية وطبية إضافة إلى كونها وجهة عمل أساسية.