فنادق العقبة تسجل أدنى نسبة حجوزات خلال الأعياد المجيدة

احمد الرواشدة

العقبة – سجلت فنادق العقبة بمختلف تصنيفاتها نسبة حجوزات بلغت 18 % خلال الاعياد المجيدة هي الادني منذ انشاء مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا بل منذ عشرات السنوات.

يأتي ذلك الانخفاض الحاد بسبب جائحة كورونا الذي ضربت عدد من القطاعات كان تأثيرها الاكبر على القطاع السياحي، بالاضافة الى حظر يوم الجمعة.

وبالمقارنة بين العام الحالي والعام الماضي فقد سجلت سنة ٢٠١٩ خلال عطلة نهاية الاسبوع والاعياد المجيدة نسبة زادت عن ٩٠%، في ظروف مختلفة عن العام الحالي خاصة هذه الفترة.

ووفق عاملين في فنادق المدينة، فإن نسبة الحجوزات الفندقية في مختلف تصنيفاتها لا تتجاوز ١٨% في احسن حالاتها الا ان فنادق ذات تصنيف 5 نجوم زادت بعضها عن نسبة 25%، بانخفاض حاد لم يسبق ان مرّ على مدينة العقبة السياحية وصل ابى 80%.

مفوض السياحة في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي اكد ان نسبة الحجوزاتوفي المدينة خلال عطلة عيد الميلاد المجيد ونهاية الاسبوع لا تتجاوز 20%، مشيرا ان الرقم 18% نسبة الحجوزات العامة للقنادق بمختلف تصنيفاتها، عازيا السبب لجائحة كورونا والتزام بقوانين الدفاع من بينها حظر يوم الجمعة.