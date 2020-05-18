“فنادق حياة” تعلن عن التزامها العالمي بالرعاية والنظافة وفق قواعد جديدة

من خلال التركيز على صحة الضيوف والموظفين خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد-19) ، واعتماد المجلس الاستشاري البيولوجي، وأخصائيي التعقيم والتنظيف في القطاع الفندقي ، ومجموعة من المستشارين والخبراء الموثوق بهم في القطاع الصحي مسترشدة بهدفها المتمثل في الرعاية وخبرتها بتقديم الضيافة ذات المستوى العالمي لأكثر من 60 عامًا، أعلنت حياة للفنادق اليوم عن التزامها العالمي بالصحّة والنظافة لتعزيز معاييرها لضمان سلامة الضيوف والموظفين. هذا وتم وضع أسس لهذا الالتزام ليكون مبنياً على معايير حياة للفنادق الحالية الصارمة، وللحصول على اعتماد المجلس العالمي للاستشارات البيولوجية (GBAC) في جميع فنادقها حول العالم ، وفي نفس الإطار توفر حياة برنامج تدريب الموظفين، وخليّة عمل متعددة الوظائف تشمل مجموعة من المستشارين والخبراء في القطاع الصحّي، حيث يعمل الجميع على توفير جوانب متعددة لتقديم التجربة الفندقيّة المطلوبة.

ومن جانبه قال مارك هوبلامازيان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة حياة للفنادق: “لقد غير (كوفيد-19) العالم الذي نعرفه بشكل كبير وعندما يكون العالم جاهزاً للسفر مرة أخرى ، نريد في حياة أن نتأكّد أن جميع الضيوف والموظفين يشعرون بالثقة والامان ، وأن كل جانب من جوانب التزامنا مصمم لمراعاة سلامتهم التي تأتي على رأس أولوياتنا. يجب علينا أن نفحص بشكل دقيق وحاسم تجربة الإقامة الفندقية من كل الجوانب – الغرف، وردهات الفنادق، والمنتجعات الصحّية (السبا) والمطاعم، وسوف نستعين بأحدث الأبحاث والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق ذلك. ويمثل التزام حياة العالمي بالرعاية والنظافة تعبيراً صريحاً عن هدفنا لتأمين سلامة الضيوف والعاملين لدينا ليكونوا في أفضل حال الآن وفي المستقبل”.

شهادة التنظيف العالمية

لا تزال حياة ملتزمة بتوفير بيئة آمنة ونظيفة وبتطبيق أعلى معايير النظافة للضيوف والموظفين في جميع فنادقها على مستوى العالم،

في مايو 2020 ، تخطط حياة للحصول على اعتماد المجلس الاستشاري البيولوجي، من خلال برنامج تنظيف وتعقيم للوقاية من الأمراض المعدية، والتاكد من تقديم بيئة فندقية آمنة ونظيفة وصحّية، وإن المجلس الاستشاري البيولوجي هو قسم من اتحاد خبراء التنظيف ISSA ، ويتألف من مجموعة متخصصة في مجال تحليل التهديدات البيولوجية والأزمات مثل جائحة (كوفيد-19) حالياً. حياة هي أول علامة ضيافة تلتزم بشهادة المجلس الاستشاري البيولوجي عالمياً. وتعتزم حياة استكمال ذلك من خلال تدقيق داخلي ومراجعات من شركة مستقلة وبشكل منتظم.

أخصائيو التعقيم على مستوى الفندق

إنّ صحّة ضيوفنا والموظفين لدينا هي على رأس أولوياتنا في فنادق حياة، ومع انتشار (كوفيد-19)، طورت حياة نظم عمل جديدة وستستمر بإجراءاتها الإلزامية السابقة لضمان صحّة الضيوف والموظفين. سيتم تعبئة نشرات استطلاع يومية لمعرفة درجة راحة الموظفين، ونظافة الفندق، وأنظمة العمل وخدمة العملاء، مما يمكّن القيّمين على الفنادق تقييم سلامة سير العمل والإجراءت المتّبعة وإدخال التعديلات عند الضرورة ، وتلبية احتياجات الموظفين الفورية عند الحاجة.

علاوة على ذلك ، كجزء من التزام حياة العالمي بالصحّة والنظافة ، بحلول سبتمبر 2020 ، سيكون لكل فندق من فنادق حياة شخص واحد على الأقل متدرب كمدير نظافة يكون مسؤولاً عن التزام الفندق بالإجراءات والمعايير الجديدة ، والتي تتضمن:

• إصدار الشهادات، والتدريب ، وتجديد شهادات النظافة العامة ونظافة الموظفين

• زيادة عدد مرات التنظيف بمواد التعقيم المستخدمة في المستشفيات لتعقيم وتنظيف جميع الأسطح المعرضة للمس المتكرر وغرف الضيوف والمساحات المشتركة

• تطبيق وتحسين بروتوكولات سلامة الأغذية والنظافة الشخصية في المطاعم وخدمة الغرف والاجتماعات والمناسبات الجماعية

•تثبيت عبوات خاصة لتعقيم اليدين بشكل بارز عند جميع الأماكن العامة ومداخل الفندق

•وضع اللافتات والعلامات التي تتضمن التعليمات الخاصة للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعية في الأماكن العامة وتلك المخصصة للعاملين في الفندق.

• تركيب أجهزة تنقية وتعقيم لضمان جودة الهواء

•إلزام الموظفين بارتداء الكمامات ومستلزمات الوقاية الاخرى

•الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعية في الأماكن العامة من الفندق

فريق استجابة عالمي متعدد المهام

منذ بداية جائحة (كوفيد-19)، شكلت حياة فريق استجابة عالمي متعدد المهام من خبراء بالأمراض المعدية لدعم جهودها البحثية وتقصّي وجمع المعلومات عن (كوفيد-19)، لتتمكن من تقديم إرشادات للفندق بحسب الوضع والحاجة.

ستواصل حياة إشراك المزيد من المستشارين والخبراء الموثوق بهم في القطاع الصحّي وكبار المتخصصين في هذا المجال كجزء من التزامها بالرعاية.

الهدف من عمل المجموعة الحصول على المشورة بشأن المجالات الرئيسية لأعمال حياة ، لتتمكن من العمل بشكل أكثر شمولية في هذه البيئة الجديدة. وتشمل مجالات المستشارون الإختصاصات التالية:

• الصحّة والنظافة: د. دانيال لوسي ، دكتوراه في الطب ، أستاذ الأمراض المعدية ، المركز الطبي بجامعة جورج تاون؛ زمالة جمعية الأمراض المعدية الأمريكية

• سلامة الموظفين: د. تشارلز ياربورو ، دكتوراه في الطب ، خبير الطب الوقائي / الطب المهني ؛ قسم الطب بجامعة جونز هوبكنز وكلية جونز هوبكنز للصحة العامة

• سلامة الأغذية والمشروبات: إيلين بلاك، دكتوراه، علوم الأغذية والأحياء الدقيقة ، إيكولاب

• رحلة السفر:

o جولي راث، نائبة الرئيس بقسم تجربة العملاء والابتكار والتسليم، الخطوط الجوية الأمريكية

o ديفيد بيكنباو ، رئيس ، ماريتز غلوبل إفنتس

•هندسة وتصميم المساحات: توم إيتو ، FAIA LEED® AP ، مدير الضيافة العالمي لدى جنسلر

•التكنولوجيا: أحمد عوري ، الرئيس التنفيذي لشركة سونيفي

• الصحة: القيادة العليا من المعهد الصحة العالمي

وعلّقت جولي راث ، نائبة الرئيس بقسم تجربة العملاء والابتكار والتسليم ، في الخطوط الجوية الأمريكية : “كجزء أساسي من تعاوننا مع حياة ، نحن ملتزمون أمام مسافرينا بتقديم تجربة سفر شمولية والتركيز بشكل خاص على رفاهيتهم. ومن فوائد هذا التعاون أننا سندخل تحسينات إضافية على الإجراءات المتبعة في التنظيف والتعقيم وتطبيق نمط فنادق حياة الرائد في التعامل مع الضيوف”.

تشمل جهود حياة الإغاثية الخاصة بجائحة انتشار (كوفيد-19) “صندوق حياة للرعاية” وهو برنامج مخصص لدعم الموظفين ذوي الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحًا بسبب انتشار (كوفيد-19)، وذلك من خلال تقديم سلسلة من الجهود المنسقة حول العالم، وتم تحديد المؤهلين للاستفادة من هذا الصندوق وهم: موظفو الفنادق المملوكة من حياة، وموظفو الفنادق المدارة من قبل حياة، وموظفو الفنادق الحاصلة على حقوق امتياز حياة، وموظفو مكاتب حياة حول العالم.