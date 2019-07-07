فنادق “سنترال” تكشف النقاب عن عروض صيف دبي

دبي- احتفالا بالنسخة 22 من مفاجآت صيف دبي، أعلنت فنادق “سنترال” عن باقة من “عروض الصيف الرائعة” في فنادقها كافة بالإمارة. وللاستفادة من أسعار مفاجآت صيف دبي التي لا تقارن في كل من فندق رويال سنترال النخلة، فندق كانال سنترال الخليج التجاري وفرست سنترال هوتيل سويتس، يستطيع الضيوف الحجز مباشرة عبر الموقع الخاص بمجموعة فنادق سنترال: www.central-hotels.com.

أكد عبد الله العبد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات لفنادق “سنترال”: “أن مفاجآت صيف دبي هو أطول مهرجان للصيف في المنطقة والأكبر من نوعه ويسعدنا أن نشارك فيه بخصومات خاصة لضيوفنا. عرض الصيف الرائع يشمل حوافز رائعة ذات قيمة مضافة وتجارب مصممة لتمنح المزيد لكل من المقيمين والمسافرين بأسعار لا تصدق”.

وقال عمار كنعان، مدير عام مجموعة فنادق “سنترال”: “إن دبي هي المقصد الأفضل هذا الصيف وكل فنادقنا تتمتع بموقع مثالي على مقربة من أهم مراكز التسوق بالمدينة فضلا عن وجهات الترفيه. عرضنا المبهر للصيف هو احتفال مجيد بمهرجان مفاجآت صيف دبي السنوي مع عروض شاملة متميزة للعائلات، عروض طعام ممتازة في أماكن جميلة، ترفيه عظيم واسترخاء تام”.

يستمر مهرجان مفاجآت صيف دبي من 21 حزيران (يونيو) حتى الثالث من آب (أغسطس) 2019، ويحول دبي إلى واحة رائعة ومرحة في الصيف لكل أفراد الأسرة مع أجندة مثيرة من الأنشطة، عناصر الجذب والصفقات في أرجاء المدينة كافة.