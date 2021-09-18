فنادق كمبينسكي تعين ثلاثة مدراء عامين لتغطية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

جنيف – أعادت فنادق كمبينسكي العالميه هيكلة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ،حيث تم مؤخرًا تعيين ثلاثة من مدراء الفنادق المخضرمين كمديرين عامين لمنطقة الشرق الأوسط للإشراف على عدد من الفنادق الفاخرة للمجموعة في المنطقة.

“بالنظر إلى المشهد المتغير باستمرار في صناعتنا ، فإن هذا الهيكل التشغيلي المعزز والفعال للغاية يسمح لنا بأن نكون أقرب ما يمكن من فنادقنا وملاكنا في المنطقة ويمنحنا الإطار الصحيح لنظل شريكًا تجاريًا مرنًا وسريع الحركة يتكيف ويستجيب بشكل فعال وسريع للطلب “، يوضح برنولد شرودر ، الرئيس التنفيذي المؤقت ورئيس مجلس إدارة فنادق كمبينسكي.

سيباستيان مارييت ، المدير العام الجديد لمنطقة المشرق العربي ، بدأ رحلته مع كمبينسكي في عام 2007 وشغل العديد من المناصب القيادية في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك المدير العام للمجموعة في فندق كمبينسكي عشتار البحر الميت وفندق كمبينسكي العقبة في الأردن ، والمدير الإداري في الكابيتول فندق كمبينسكي سنغافورة وكذلك مدير عام المنطقة مصر. كانت بلغاريا وجيبوتي والصين والإمارات العربية المتحدة أيضًا محطات في مسيرته المهنية في كمبينسكي على مدار الـ 14 عامًا الماضية.

سيباستيان حاصل على درجة الماجستير وكذلك ماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الضيافة الدولية التي نالها بامتياز. بصفته المدير العام لمنطقة المشرق العربي ، يشرف من الآن على فنادق كمبينسكي الثلاثة في الأردن بالإضافة إلى فندق ومنتجع كمبينسكي سمرلاند بيروت ، لبنان.

يأتي كريم تاياش من عائلة فندقيه ناجحه، حيث يجلب معه ثروة من الخبرة والخبرة لمنصبه الجديد. مقره في قطر و سوف يكون مسؤول عن مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة وكذلك كمبينسكي ريزيدنسز آند سويتس في الدوحة، بالإضافه لفندق كمبينسكي مسقط في سلطنة عمان وكذلك فندق كمبينسكي العثمان في الخبر، السعودية. شبه الجزيرة العربية. يعمل كريم في صناعة الفنادق الفاخرة منذ أكثر من 27 عامًا وبدأ رحلته كمتدرب في إدارة الشركات في فندق حياة ريجنسي مكة في المملكة العربية السعودية. ثم صعد السلم الوظيفي من أدوار الأطعمة والمشروبات في فنادق ريتز كارلتون في دبي والدوحة وجاكرتا حتى ارتقى به إلى المستوى التالي وأصبح المدير العام في فندق ريتز كارلتون جاكرتا باسيفيك بليس في عام 2007، تبعه تعيين مدير عام في فندق ريتز كارلتون بالي عام 2013. كريم مواطن تونسي ألماني يتحدث الإنجليزية والألمانية والإيطالية بطلاقة ، بالإضافة إلى لغته الأم العربية والفرنسية.

يعتبر مانيش نامبيار خبيرًا معروفًا في صناعة الفنادق الفاخرة في إفريقيا، وهو المدير العام الجديد المسؤول عن هذه المنطقة لفنادق كمبينسكي. انضم إلى الشركة في عام 2004 كمدير تنفيذي إقليمي وشغل عدة مناصب قيادية مثل مدير الفندق في كمبينسكي سوما باي في مصر و فندق كمبينسكي دلهي في الهند. مع تقدمه في مسيرته المهنية على مدار الـ 17 عامًا الماضية، تم تعيينه مديرًا عامًا لمجمع كمبينسكي كينيا، ثم المدير العام لفندق كمبينسكي جولد كوست سيتي، أكرا في غانا، حيث نجح في وضع الفندق كرائد في مجال سياحة الرفاهيه. أكمل مانيش دراساته في الضيافة في المعهد الهندي لإدارة الفنادق وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية الأوروبية من كلية ريمس للإدارة. كجزء من منصبه كمدير عام في أكرا، يشرف الآن في منصبه الجديد على فيلا روزا كمبينسكي نيروبي وأولاري مارا كمبينسكي ماساي مارا في كينيا، جيبوتي بالاس كمبينسكي، منتجع كمبينسكي سيشلز بالإضافة إلى ثلاثة فنادق في مصر، فندق كمبينسكي النيل و رويال مكسيم بالاس كمبينسكي في القاهرة وفندق كمبينسكي سوما باي.