فنادق ومنتجعات “موفنبيك” تجدد شراكتها مع “المرجع للمطبوعات”

عمان- وقعت فنادق ومنتجعات “موفنبيك” الأردن اتفاقية شراكة مع “المرجع للمطبوعات” الناشرة للمجلتين الأردنيتين الوحيدتين اللتين تعنيان بالرعاية الوالدية “نكهات عائلية” و”Family Flavours”.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بلاد الشام وباكستان- أكور، مايكل نوجنت: “نحن متحمسون لتجديد الشراكة مع المرجع للمطبوعات، والتي منذ تأسيسها كانت ملتزمة في تزويد قراء مجلتيها بمعلومات مفيدة ومحدثة تلهمهم على إنشاء أفضل بيئة أسرية، وهي من القيم التي تؤمن بها فنادق ومنتجعات موفنبيك”.

وتم تكريم المرجع للمطبوعات، مؤخرا، من قبل فنادق ومنتجعات “موفنبيك” في حفل لتكريم الشركاء الذين أسهموا في نجاحها في الأردن.

وقالت هند لارا منكو الناشرة والمديرة التنفيذية للمرجع للمطبوعات “نحن فخورون بهذه الشراكة المستمرة منذ أكثر من عقد مع فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن”.

تروج كلتا المجلتين “نكهات عائلية” و”Family Flavours” لفنادق ومنتجعات “موفنبيك” كأماكن ملائمة للأسر ولأطباقهم الفاخرة وتعرضان أجواء الفنادق الفريدة من خلال جلسات التصوير ونشاطات وفعاليات الصحة والرفاهية والترويج لها على منصات المجلتين الرقمية والمطبوعة.