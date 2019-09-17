فنادق ومنتجعات “موفنبيك” تستقبل فصل الخريف بقائمة “البيستو الريحان”

عمان- يسر فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن أن تدعو محبي التذوق سواء من الضيوف المحليين أو من الدوليين لتجربة أطباق مستوحاة من منطقة البحر المتوسط لهذا الخريف مع إطلاق قائمة الطعام العالمية “البيستو”.

القائمة الجديدة تؤكد التجديد الدائم للطهي في فنادق موفنبيك المستمر منذ أكثر من 70 عاما. تفنن الطهاة الخبراء بابتكار مجموعة جديدة من أطباق البيستو (الإيطالية) والبيستو (الفرنسية) ليقدموا سبعة خيارات تجريبية، متوفرة في فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

فريق الطهاة في فنادق ومنتجعات موفنبيك في الأردن سيشرفون على إعداد أطباق البيستو، بنوعين من الصلصة الأوروبية الكلاسيكية المكونة من عشبة الريحان، التي تشمل أطباقا مميزة محضرة من سمك التونة المحشو بصلصة البيستو والزيتون والباذنجان، بالإضافة إلى شوربة المأكولات البحرية مع البيستو وأوراق الطرخون. أما الحلوى فستُقدم كعكة البوند مع بيستو بالنعناع والشوكولاته مع إسبريسو موفنبيك.

“نشعر بالحماس لتقديم الأطباق المكونة من صلصات الريحان لضيوفنا لتجربة تذوق بطريقة مختلفة. هذه العشبة الموسمية مكون رئيسي لعدد من الأطباق التي نحضرها، فهي تعطي نكهة لذيذة عند خلطها بزيت الزيتون، وتمنح طعماً ونكهة مميزة”، علق الشيف مارسيل ريمر، الشيف التنفيذي- منتجع وسبا موفنبيك البحر الميت.

مدير منتجع وسبا موفنبيك البحر الميت، إيجور روج، علق قائلاً: “نعلم أن ضيوفنا يفضلون أطباقنا المميزة التي اعتادوا عليها، إلا أننا نسعى دوماً لمفاجأتهم بكل ما هو جديد ومميز في كل موسم. نحن على يقين أن قائمة طعام البيستو سوف تنال إعجاب المتذوقين للأطعمة الجديدة، خاصة أنها مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط المنطقة المثالية لتضفي إشراقة ولمسة مشمسة في بداية موسم تطرق البرودة أبوابه”.