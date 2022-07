فنانة الدوبلاج أبو زيد: محاكاة الأداء الصوتي والنفسي للشخصيات تتطلب قدرات عالية

أحمد الشوابكة – برزت فنانة الدوبلاج الأردنية إيمان أبو زيد، قدرتها على امتهان هذا النوع من الفنون الحركية، وذلك من خلال تأديتها العديد من الأدوار في المسلسلات والأفلام الكرتونية التي شاركت فيها خلال السنوات الماضية بصوتها.

ولا تنكر أبو زيد، بأنها تجد متعة لا توصف في امتهانها مهنة فن الدوبلاج، بحسبها “إن فن الدوبلاج بالنسبة لي مهنة ممتعة لأبعد الحدود”، مؤكدة أنها تتقمص الشخصيات التي تحبها، مردفة: “لكل ممثل طريقته وأدواته المختلفة لأداء أي شخصية، شرط امتلاك الموهبة والتكنيك العالي بالأداء والقدرة على التركيز، لأن الممثل المدبلج يتبنى أداء ممثل آخر، ويجب أن يتقمصها بشكل كامل”.

وتؤكد أبو زيد أن شغفها دعاها إلى الدخول في تعلم هذا النوع من الفنون؛ فالدبلجة مصطلح تلفزيوني يستخدم عند القيام بتركيب أداء صوتي بديل للنص بلغة أخرى لإنتاجات تلفزيونية، كالمسلسلات والأفلام الوثائقية وأفلام الكرتون والوثائقيات، ومن ثم تحويل العمل الى العربية، شارحة الطرق التي تستخدم في عملية الدوبلاج، بالقول “في البداية هناك خياران رئيسيان لنقل الفيلم أو العمل من لغته الأصلية الى لغة الجمهور المستهدف، إما الدبلجة أو ترجمة الحوارات التي نسميها الترجمة المكتوبة، وأبسط تعريف للدبلجة هو تركيب صوت فوق صوت آخر في الأفلام والمسلسلات، حيث يتم استبدال أصوات الممثلين الأصليين بأصوات مؤدين آخرين بلغات مختلفة”.

وعرفت أبو زيد معنى دوبلاج بأنها كلمة فرنسية الأصل، وتمثل عملية تسجيل أو استبدال الأصوات في مرحلة ما بعد الإنتاج ومعناها باللغة الانجليزية Dubbing، في حديثها لـ”الغد”، منوهة إلى أنه من وقت لآخر يطرح الدوبلاج على طاولة البحث والتقييم واشتباك الأصوات بين مؤيد ومعارض، وذلك باعتبارهم أنها ثقافة بصرية هجينة تجمع بين وجه غير عربي ولسان عربي سواء كانت لغة عربية فصحى أو باللهجة العامية.

ورأت أن هناك الكثير من المتابعين للمسلسلات والأفلام من صغار أو كبار السن، يصعب عليهم قراءة الترجمة المكتوبة، فهنا يكون الدوبلاج هو الحل الأمثل، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج السينمائي؛ حيث أصبح من الصعب لبعض الدول أن توفر مواد فيلمية، فحل الدوبلاج العديد من المشاكل التي تواجه البعض، وبالوقت نفسه وفر عددا من الأعمال باللغة العربية مثل: أفلام الكرتون والمسلسلات.

ونجد من اللغة العربية موسوعة من المصطلحات، بحسب قولها “اللغة العربية هي أكثر لغة نستطيع من خلالها أن نوصل أي رسالة بشكل سهل ومفهوم”، معرجة في السياق ذاته إلى أهمية الثقافة في فن الدوبلاج؛ حيث إن الدوبلاج ساعدها على التعرف على ثقافات جديدة مثل: التركية والكورية والعادات والتقاليد لهذه البلدان ومناطقها السياحية والطبيعية، إضافة إلى مدارس مختلفة في الإخراج والتمثيل والغناء في لهجات ولغات معينة ومختلفة.

كما ترى أن ثمة أسبابا أدت إلى نجاح فن الدوبلاج، منها تشابه البيئة التركية مع البيئة العربية وخاصة القروية، ولأن البيئة الشامية قريبة من آذان المستمع العربي، وهذا ساعد كثيراً على شيوع المسلسلات المدبلجة، ولاقت متابعة من جميع الفئات العمرية.

وحول مراحل عملية الدوبلاج، فقد قالت شارحة الخطوات المتبعة في عملية الدوبلاج، التي تبدأ في ترجمة المسلسل من لغته الأصلية إلى اللغة العربية “بعد ذلك يأتي دور ممثل الدوبلاج الذي يقوم بإجراء تعديل الجمل لتناسب نص اللغة الأصيلة، وفي حال كان الدوبلاج باللهجة العامية تتم عملية التحويل من العربية الفصحى إلى العامية المطلوبة، وبحسب النص، مع مراعاة اختيار الكلمات الأقرب لحركات الفم والشفاه، وهذه المرحلة تنتقل إلى مرحلة التسجيل أو التمثيل الصوتي، التي لا تقل أهمية وصعوبة التمثيل الفعلي، لأن فن الدوبلاج يعني تمثيل المشاهد بإحساس الممثل الأصلي”.

وعن الصعوبات والمزايا في عملية الدوبلاج، تقول أبو زيد “إنه من الصعب أن تحاكي الأداء الصوتي والنفسي للشخصيات، وهذا يتطلب قدرات تمثيلية من الأصوات البديلة، وتكون في الوقت ذاته ملتزما بطول الجمل الحوارية نفسها دون تغيير المعنى الأصلي، لذلك تستخدم كلمات قريبة في نطق بعض أحرفها من الكلمات الأصلية، وتكون مطابقة لحركات الفم، وبكل مرحلة من مراحل الدوبلاج الكثير من التحدي والمتعة، وخصوصاً عندما ترى جهدك في العرض النهائي للعمل”.

وتحدثت عن تجربتها في دوبلاج أفلام ومسلسلات الكرتون، فقد أكدت أن لديها عددا من التجارب في أفلام ومسلسلات الكرتون؛ حيث لاقت صعوبة في بداية الأمر، وخصوصاً بعد تغيير طبقة الصوت، معرجة على تجربتها في مسلسل “بيراتا وكابيتانو”، الذي عرض على قناة “براعم” في دور بيراتا العام 2018، والمسلسل الكرتوني مدرسة هيلين الصغيرة العام 2019 بدور هيلين على قناة “براعم” ضمن باقة قنوات “Bein”، كما شاركت في بعض الأفلام والمسلسلات الأنيميشن، وأيضا شاركت في دوبلاج أفلام الكرتون لشبكة “نتفليكس”.

ولا تجد أبو زيد فرقاً بين دوبلاج المسلسلات الدرامية ودوبلاج المسلسلات والأفلام الكرتونية من حيث آلية العمل؛ لكن بيئة العمل مختلفة تماماً في برامج الأطفال بشكل عام، فيجب الحرص على انتقاء الكلمات في أفلام الكرتون، وذلك مراعاة لتأثر الأطفال بهذه الأفلام، والحرص على اختيار الصوت المناسب للشخصية والحفاظ عليها أحد تحديات العمل في أفلام الكرتون.

ويذكر أن أبو زيد الحاصلة على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، بدأت في عالم فن الدوبلاج منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام، ومن أهم أعمالها: أسطورة البحر الأزرق The Legend of the blue sea دراما كورية، وسفية برمودا High seas دراما يابانية متوفر حالياً على شبكة “نتفليكس”، والأخوة الخمسة 5kardes دراما تركية، والفتى العجوز old boy دراما صينية، وليلة في المتحف Night at the museum فيلم أميركي، وSurviving r.kelly برنامج وثائقي، وهناك بعض الأعمال الصوتية في قصص الأطفال والروايات ومجموعة من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية.