فنانة فلسطينية توّعي الأطفال بكورونا من خلال رسوم الكاريكاتير (صور)

قضت الفنانة الفلسطينية نيفين أبو سليم فترة حجرها الصحي لمدة 14 يوما مع كراسة رسم وقلم رصاص أبدعت بهما رسوم كاريكاتير تعليمية بخصوص الحفاظ على السلامة خلال جائحة فيروس كورونا.

فبعد أن طُلب من نيفين أن تفرض على نفسها حجرا صحيا في بيتها بمنطقة دير البلح بغزة عقب عودتها من رحلة عُمرة في السعودية لم تجد بُدا من اللجوء للرسم.

وتقول نيفين إن تلك الفترة أتاحت لها فرصة لتطوير مهاراتها وتصوير إبداعاتها في كراسة الرسم وعبر رسوم متحركة على الكمبيوتر.

وبعد نشرها رسومها على مواقع التواصل الاجتماعي تواصلت منظمات مثل اللجنة الدولية للهلال الأحمر مع نيفين وطلبت منها أن تُبدع نسخة خاصة بفيروس كورونا المستجد من لعبة “السلم والثعبان” لتوضيح مخاطر الفيروس والطرق التي يمكن للناس من خلالها حماية أنفسهم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وقالت لتلفزيون رويترز “بعد وصولي المعبر تم حجري 14 يوم في البيت، بلشت أستغل الوضع هذا إني أنا أرسم أشياء، رسومات بتخص الكورونا، بلشت نزلتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بلشت إنه هي تاخد قبول من الناس لدرجة إنه هي مؤسسات دولية إنه عجبتها وعجبها الشغل”.

وأضافت الفنانة الشابة “رسومات الكورونا أنا جسدتها على الورقة وحطيت الفكرة وباخد الفكرة إنه إيش بدي أرسم. مثلا إنه الأشياء إنه تكون وقائية احترازية، إنه الناس تستفيد منها”.

وتمارس نيفين الرسم منذ 12 عاما، وأمضت معظم فترة عملها في إبداع كتب للأطفال.

وسجلت غزة 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بدون وفيات. بينما سجلت الأراضي الفلسطينية 548 حالة إصابة بالمرض حتى الآن وأربع حالات وفاة.-(رويترز)