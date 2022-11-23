فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية قوية

تعرضت الفنانة أنغام لأزمة صحية طارئة، تسببت في دخولها المستشفى وخضوعها لعملية جراحية كبيرة، وذلك بحسب ما أعلنت إدارة أعمالها.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنانة أنغام بيان رسمي من إدارة أعمالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، جاء به: «تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة» وفق ما نشره موقع “صدى البلد” الاخباري المصري.

وتابع البيان: «الوعكة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حاليًا مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة».