فنانون وأصدقاء يستذكرون بصمة اللحام “الذهبية” في الحركة التشكيلية

عزيزة علي

عمان- بكلمات مؤثرة نعى فنانون تشكيليون شيخ الفنانين الأردنيين الفنان رفيق اللحام، واستعرضوا أبرز محطاته الفنية ومساهمته في إثراء الحركة التشكيلية، في تصريحاتهم لـ”الغد”.

وقال رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين المؤقتة كمال أبو حلاوة: رحيل الفنان التشكيلي رفيق اللحام يعد خسارة أخرى ثقيلة على المشهد التشكيلي الأردني، حيث خسرنا منذ وقت قصير قامات فنية مثل الفنان “مهنا الدرة، زكي شقفة، عبد الحي مسلم، عدنان يحيى، عزيز عمورة، ومن قبلهم الفنان محمود طه”.

وتابع أبو حلاوة: فقد كبير يجعلنا ندرك أهمية المحافظة على الذاكرة الإبداعية لأهميتها في تأسيس الحركة التشكيلية الأردنية تزامنا مع المئوية الأردنية، ولطالما كانت الفنون البصرية هي الحالة التوثيقية في أرشفة الحضارات، ومن أهم ما يمكن ذكره عن اللحام انه كان من أوائل الفنانين الذين أدخلوا فن الحفر إلى الأردن، ونقلها إلى لبنان.

وأشار الى أن رحيل الفنان التشكيلي الرائد اللحام يمثل خسارة فادحة لجميع الأجيال، حيث كان المعلم والأب والجد، وكان قريبا من الجميع على مسافة واحدة يعتز بزملائه وداعما ومدافعا شرسا عن جيل الشباب.. لقد صنع مساحة كبيرة في حضوره وغيابه تحمل ذاكرة غنية بالعطاء وحافلة خلال مسيرة حياته، مؤكدا أن اللحام كان شمعة مضيئة إبداعية ساهمت في صناعة رؤية مشرقة للحركة التشكيلية الأردنية.. الشيخ في الإبداع لا يموت.

من جهتها قالت الفنانة التشكيلية نعمت الناصر التي تعرفت على اللحام في بداية الثمانينيات قائلة، “أقمنا معرضا لفناني محافظة اربد وبعد نجاحه في الشمال نقلناه للعاصمة عمان وأقمناه في رابطة الكتاب الأردنيين، “وحينها لم تتوفر صالات للعرض بعمان سوى جاليري عالية”، وقد جاء اللحام للمعرض ممثلا لوزارة السياحة التي كان يعمل بها رساما ومصمما، علما أن هذه الوزارة مع وزارة الشباب كانتا ترعيان معارض الفن التشكيلي وتقتنيان أعمالا من الفنانين، قبل أن تؤسس وزارة ثقافة أردنية بعد.

وأكدت الناصر أن اللحام كان يتواجد في كل معارض الفن التشكيلي سواء كانت شخصية أو جماعية مشتركة، أو الملتقيات الفنية، وكان دائما يقترح أن يتبادل الفنانون أعمالهم ليعملوا دعاية لبعضهم البعض، مبينة أنه في العام 2012، كنت أود إقامة معرضي الشخصي “رموز ودلالات” في منتدى الرواد الكبار، فطلبت منه أن يرعى معرضي الشخصي وبما أن أعمالي جرافيكية فقد سررت برعايته؛ لأنه فهم ما أقوم به من تقنية. خصوصا انه اشتغل فن جرافيك وقدم أعمالا مذهلة على امتداد حياته في الخط العربي والزخارف الإسلامية.

فيما يرى الرئيس الأسبق لرابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين‏ الفنان غازي انعيم، أن رحيل الفنان رفيق اللحام مؤسس الحركة التشكيلية الأردنية يعد خسارة على الصعيدين المحلي والعربي، لا سيما أن هذا الفنان خاض تجربة اللون والخط والظلال والأبعاد من خلال الرسم والحفر والتصميم والخط العربي والشعارات، وكان رائد حركة التشكيل الأردني بامتياز، وهو أحد المؤسسين الذين طبعوا تاريخ الفن الأردني بعطاءاتهم وإبداعاتهم منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث عكست مسيرته الفنية مراحل مختلفة من البحث العميق والدؤوب والجهد المتواصل في تاريخ الفن وتقنياته.

ولفت انعيم الى أن المواضيع المختلفة التي تناولها اللحام تشهد على دوره الكبير في إثراء حياتنا التشكيلية، ومن ضمن هذه المواضيع تناوله نتاجات الحضارات التي مرت على الأردن وبشكل خاص تماثيل عين غزال، والتأثيرات العربية النبطية، وكذلك الحروفيات والزخارف الإسلامية المتنوعة.

وتابع، وارتبط اللحام روحيا بمدينة القدس التي زارها مرات عديدة قبل احتلالها، فرسم قبة الصخرة والمسجد الأقصى وعمارة القدس والكنائس في عشرات اللوحات، على خلفية ألوان أنيقة وجذابة يتقدمها الأبيض الناصع في الأعمال الجرافيكية والبني والأزرق والأصفر والأحمر في الأعمال الزيتية إلى جانب الزخارف، لتكشف عن خبرة ماهرة في إبداع لوحة فنية عكست شتى انفعالاته المختلفة، ظلت القدس تتردد في لوحاته باستمرار. هكذا هو رفيق اللحام يصرخ بملء فيه ليعبر عن الموضوعات المهمة في حياتنا ولسان حاله يقول: إلى متى تبقى القدس تحت الاحتلال؟ لقد غادرنا رحمه الله قبل أن يكحل عينيه برؤيتها.

فيما قال الفنان عبد الرؤوف شمعون كان الراحل يحترم الفن والفنانين التشكيليين، وكان ذاكرة هذا الفن منذ البدايات، وهو من الرواد الأوائل الذين أسسوا انطلاقة هذا الفن واستمروا رغم الصعاب، حيث عرفوا القيم الإنسانية والجمالية وضرورة نشرها بكل الأساليب، عرفنا عنه حرصه على رعاية المواهب والتجارب الفنية وعشنا معه في ذاكرته وفي اللقاءات بين قاعة المعارض وهذا من سمات الفنان الأصيل المبدع فكرا وعملا.

وتابع الأصدقاء نعي شيخ الفنانين بإقامة ندوة استذكارية عنه، نظمتها جمعية الأسرّة البيضاء، منتدى الرواد الكبار أول من أمس في مقر المنتدى، وحضرها لفيف من رفاقه في مجال الفن التشكيلي الى جانب عائلته، ومديرة المنتدى هيفاء البشير، وأعضاء اللجنة الفنية والثقافية في المنتدى، أدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.

وألقت القاصة سحر ملص كلمة رئيسة الجمعية ميسون العرموطي التي تعذر حضورها، قائلة نستذكر قامة إبداعية وفنية كبيرة الفنان الراحل اللحام الذي غادرنا بعد حياة حافلة بالعطاء المتميز ذي النهكة الخاصة، لافتة الى أن اللحام كان أحد أعمدة الفن الأردني والعربي، وقد خصص له قاعة في منتدى الرواد باسم “رفيق اللحام”، حيث كان له حضور دائم وأثرى المشهد الفني وترك بصمة وذكرى لا تنسى.

فيما قالت مديرة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير، إن حياة اللحام كانت حافلة بالعطاء والإبداع كان دائماً رفيقاً بالفن وأدواته وبالخط العربي الأصيل، واسهاماته راسـخة في وجدان المجتمع الفني بدءاً بالأردن وانطلاقاً للعالم العربي والعالمي، يسجل للأردن خسارته الفادحة برحيل شيخ التشكيليين الأردنيين، فهو خسارة للمشهد الثقافي الأردني بشكل عام، ترك مساحاتٍ مضيئة ومسيرة حافلة بالإبداع، لافتة الى أن اللحام نهل شروط الفن من بقاع العالم من روما، ونيويورك، ومسقط واللاذقية والشارقة، والولايات المتحدة، نفخر بدوره في دراسة الخط العربي الأصيل وتوظيفه باللوحات.

فيما قال الفنان الزميل جمال عقل إنه عندما نتحدث عن رحيل شيخ الفنانين، نتحدث عن رحيل الحكمة والخبرة والتاريخ والتوثيق والابداع والتميز. فقد ترك رحيله فراغا مؤلما في جسد المشهد التشكيلي الاردني والعربي، فقد كان حاضرا في رسائل العشاق والأهل والاشتياق عبر رسوماته وتصاميمه لطوابع البريد.

وتابع عقل، وكان متواضعا جدا يستمع للجميع ويجالس الفنانين الشباب يوجههم وينصحهم دون تعال، وساهم مساهمة كبيرة في ترسيخ الفن الأردني عبر الاشتغال على الأمر منذ بداية الخمسينيات، والمساهمة الفاعلة في تأسيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين والتي كانت تعرف سابقا باسم “الندوة”، لافتا الى أن اللحام من أوائل من ادخلوا الحرف في التشكيل الأردني أي “الحرف العربي وقيمته الرمزية والتراثية والتي انتبه لها اللحام واشتغل على الحرف كثيرا في مجمل أعماله”.

وأضاف عقل، إلى جانب أعمال الجرافيك التي تميز وأبدع بها وترك فيها بصمة مهمة لا يمكن تقليدها من خلال لوحات جرافيكية مهمة في مسيرة التشكيل الأردني، وتعزيتنا أنه ترك لنا أسلوبا وتاريخا فنيا مشرفا وتلاميذ كثر نهلوا من إبداعه اللامتناهي، مشيرا الى أن اللحام استطاع أن يضع اسمه كنجم في سماء التشكيل العربي وتجاوز حدود الأردن بإنتاجه الفني المدروس والمجبول بعرق البحث والتجريب، كان فنانا شاملا وكان إنتاجه غزيرا وبكل المجالات الحياتية.

وألقت الدكتورة نسرين اللحام كلمة أهل الفقيد فيها الكثير من الحميمية حيث جاءت الكلمة عبارة عن رسائل وجهتها الى والدها الراحل تبين له وضع العائلة بعد رحله قائلة، “أريد أن أخبرك عن أمي التي كان يفترض أن تكون الى جانبك حينما تأتي الى منتدى الرواد، أخبرك أنها قوية ومتماسكة لم تنهار بفقد شريك لازمته ما يزيد عن نصف قرن. وأبت إلا أن تتابع كافة، تفاصيل عزائك كما اعتادت في المناسبات السعيدة وحين استقبال الأصدقاء الكثر. أبي الحبيب أريد أن أخبرك اننا جمعيا بخير”.

ثم استذكره العديد من الفنانين الذي حضروا هذه الندوة مستحضرين مقتطفات من مواقفه ومسيرته الفنية ومساندته في المشهد الفني الأردني وهم: د. صالح أبو شندي، عبد الرحيم واكد، ياسر الدويك، د مازن عصفور، د كرام النمري، د. خالد خريس، فادية عابودي، محمد دغليس.

ويذكر أن الفنان رفيق اللحام ولد في العام 1931، درس الفن التشكيلي في دمشق، ثم درس على يد العديد من الفنانين قبل أن يكمل دراسته في إيطاليا ثم الولايات المتحدة، كما عمل اللحام كفنان مجرب وباحث في العديد من المواضيع المختلفة من خلال الشكل والموضوع والتقنيات المستعملة التي، وكان من أوائل الفنانين الذين وظفوا الخط العربي في اللوحة الحروفية واستخدام مواد وخامات مختلفة مما أضاف للوحة الهوية والخصوصية.

ويعد اللحام من أهم مصممي العديد من المطبوعات، والملصقات، والطوابع والشعارات الوطنية والعربية، وقد درس في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، ومثل الأردن في عدد من المعارض، وأقام العشرات من المعارض في الأردن وعدد من دول العالم. ومُنح اللحام وسام الكوكب من الدرجة الثانية، ونال جائزة الدولة التقديرية، وجائزة رابطة التشكيليين الأردنيين.

جانب من الندوة الاستذكارية للفنان الراحل- (من المصدر)