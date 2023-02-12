فنانون يأجلون حفلاتهم.. وآخرون يحيونها من أجل المنكوبين

ألغيت حفلات عدد من الفنانين العرب التي كان من المقرر إقامتها شباط الجاري بمناسبة “عيد الحب”، تضامنا مع ضحايا الكارثة الإنسانية التي ألمت بدولتي سوريا وتركيا.

فنانون ألغو حفلاتهم

ففي قطر، أصدرت إدارة جزيرة المها بيانا أعلنت فيه إلغاء حفل الفنان عمرو دياب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 14 فبراير/شباط الجاري.

كما أكد المطرب المصري هاني شاكر تأجيل حفليه المقرر إقامتهما بمناسبة “عيد الحب” يوم 11 من الشهر الجاري في لبنان ويوم 13 في سوريا، إلى موعد آخر لم يحدده، متقدما بالتعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت الفنّانة مايا دياب عن تأجيل حفلها في دبي، الذي كان سيُقام في 14 شباط. وغرّدت قائلة: “قلبي حزين على معاناة أفراد الشعبين السوريّ والتركيّ اللذين غمراني بمحبة غير مشروطة، واليوم أقول إنّني أحبّهم، وقلبي محترق على هؤلاء الأطفال والأهالي ومشاهد الدمار التي لا يتحمّلها العقل”.

كذلك، أجل المطرب اللبناني وائل كفوري حفله الذي كان من المقرر إقامته يوم 18 شباط في قبرص التركية إلى موعد آخر.

من جهته، كتب الفنان مروان خوري عبر حسابه على إنستغرام “نظرا للكارثة والمأساة التي حلت بإخوتنا في سوريا ولأن الوجع أكبر من أي محاولة للترفيه عنه، سيتم تأجيل حفلاتي في الشام وطرطوس إلى أجل غير مسمى، رافعا شعار سوريا تستغيث، ارفعوا الحصار عن سوريا”.

كما كتب المغني السوري حسين الديك -عبر حسابه الرسمي على إنستغرام- “بسبب الأوضاع التي يمر بها بلدي الحبيب سوريا، فقد تقرر إلغاء الحفل المقرر إقامته في الأردن يوم 14 شباط وإلغاء الحفل الخاص في دبي يوم 17 شباط، ورحم الله شهداء سوريا ضحايا الزلازل في كل مكان، وشفا الجرحى والمرضى، وألهم ذويهم جميعا الصبر والسلوان”

فنانون لم يلغو حفلاتهم

بدوره أفاد متعهّد الحفلات يوسف حرب أنّ جولة الفنّانة نانسي عجرم في كندا وأميركا لن تؤجّل، بل سيتمّ التبرّع بنسبة من عائداتها لمساعدة المتضرّرين من الزلزال. كما كشف عن مزاد سيُفتتح في كلّ حفلة يجري خلاله عرض مقتنيات خاصّة للنجوم، والتي بدورها ستعود عائداتها لمساعدة المتضرّرين، كما ستطلق قبيل كلّ حفلة حملة لجمع التبرّعات.

وأعلنت أيضاً الجهة المنظّمة لحفل ناصيف زيتون ورحمة رياض عن تأجيله بعدما كان من المقرر إحياؤه في 11 شباط الجاري: “نظراً إلى الظروف المأساوية والمعاناة التي يعيشها الأشقاء في سوريا، تقرّر تأجيل حفل الفنّان ناصيف زيتون والفنّانة رحمة رياض إلى موعد لاحق.”

وأعلنت الفنّانة بلقيس فتحي عن تبرّعها بأجرها من الحفل الذي أحيته في القرية العالميّة بدبي لمنكوبي الزلزال في سوريا، وقالت: “نظراً للظروف الراهنة توصلنا إلى فكرة أعتقد أنّها بادرة رائعة بيني وبين إدارة القرية العالمية في دبي، إلى أنّ ريع هذا الحفل وأجري على وجه الخصوص سيذهبان لإنقاذ المنكوبين جرّاء زلزال سوريا، أتمنى أن يفرجها الله عليهم”.

وكالات