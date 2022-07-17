“فنانو جرش” وافقوا على التصاميم المثيرة للجدل

كشف المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ36 مازن قعوار لـ”الغد” أن آخر شخص يوافق على تصاميم (بوسترات) صور الفنانين المشاركين هو للفنان نفسه وتنشر بعد موافقته والتوقيع عليها، وذلك بعد الجدل الكبير الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الملصقات.

عدّ قعوار أن ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي يندرج تحت طائلة “التنمر” وعدم المسؤولية تجاه مسيرة الفنانين الأردنيين، وكان من الممكن إيصال الرسالة إلى إدارة مهرجان جرش دون الإساءة إلى تاريخ الفنان الأردني.

وأضاف المدير التنفيذي للمهرجان، أن المصمم سبق له وأن نفذ تصاميم عدّة من ضمنها ملصقات العام الفائت لمهرجان جرش الفني، ويعمل موظفا في وزارة الثقافة منذ حوالي 6 سنوات، ومشهود لخبرته بين زملاء المهنة.

ويعلل قعوار أن ما حدث من ضجة حول التصاميم؛ يعود للتأخير الذي حدث لدى بعض الفنانين (الأردنيين) في إرسال الصور إلى المصمم وضيق الوقت لإنجاز ملصقات المهرجان كافة، علما أن إرسال الصور والموافقة على التصاميم تخص الفنان الأردني فقط. وبالنسبة للفنانين العرب الذين اعتمدت صورهم بناء على ما أرسل من مديري أعمالهم، وقد تم إرسال الملصق لهم للموافقة عليه، ولم يتم النشر إلا بعد أخذ الموافقات الرسمية من قبلهم، وحسب الأصول.

ودعا قعوار الجمهور الأردني إلى استخدام الحوار، واحترام جهود العاملين بكل طاقاتهم لإنجاح دورة مهرجان جرش للعام الحالي، مؤكدا أن تعديل صور جميع الفنانين المشاركين خلال ساعات.