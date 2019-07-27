فنان أردني ينسحب من فيلم بسبب التزييف التاريخي لحق اليهود بأراض أردنية

عمان-الغد– انسحب الفنان الأردني تامر بشتو من فيلم “جابر الأميركي” يبين بأنه يصور بمنطقة وادي موسى، بسبب التزييف التاريخي لحق اليهود بأراض أردنية، بحسب ما نشر الفنان على صفحته الرسمية “فيسبوك”.

وأضاف بشتو أنه أبلغ إدارة انتاج الفيلم بانسحابه، لوجود اسقاطات واضحة، تسيئ لسمعة الأردنيين بوصفهم بالجهله وأنهم يبيعون آثارهم للغرب، إضافة إلى أن علماء الغرب بإمكانهم أن يسرحو ويمرحو ويعرضو على مواقعهم اي شيء ويثبتو مدي ارتباطه بالدين اليهودي.

وقال بشتو في المنشور : جاء قرار انسحابي بعد إطلاعي على النص المكتوب …وهو عباره عن قصه شاب مراهق يجد قطعه من حجر اثري مكتوب عليها باللغه العبريه ومن ثم يقرر بيعها لعالم آثار إنجليزي ينقب عن الآثار ليشتريها بطريقه غير مشروعه بهدف إخراجها خارج الاردن للبحوث واثبات انها تعود لليهود مشددين على وجودها في وادي موسى

القصه والأحداث طويله لكن ملخصها باسقاطات واضحه.

١: التلميح بأن سكان المنطقه جهله ويبيعون اي شيء يقع في يدهم مقابل اي مبلغ زهيد

٢: إسقاط بأن علماء الغرب بامكانهم أن يسرحو ويمرحو ويعرضو على مواقعهم اي شيء ويثبتو مدي ارتباطه بالدين اليهودي وذلك بحوارات اخذت حيز كبير من النص المكتوب

٣،: تلميحات واسعه تجاه الحجر ومدى اهميته وأنه عباره عن قطعه صغيره من صخره كبيره نسخ عليها سبر الكون باللغه العبريه

٤: تلميحات مباشره بسؤال الشاب عن منطقه وجود القطعه في أكثر من مشهد والجواب ( هون قريب) اي قريب من منزله في وادي موسى

٥: إسقاط جاء من طفله انجليزيه الأصل في حوار مع ضابط المخابرات المكلف لاستعاده القطعه الاثريه ..عندما قال لها الضابط أن الحجر ملك الدوله فقالت له لا أنه ملك الشاب وهو وجده وله حق التصرف فيه

وغير ذالك الكثير من الاسقاطات جعلتني امتنع من حضور الاجتماع الثاني الذي كان مخصص لقراءة النص مع كل الممثلين وعليه انسحبت حتى دون اعتذار.