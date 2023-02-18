ممثل تونسي يثير الجدل: أكره الحجاب لأنه إهانة للنفس البشرية (فيديو)

قال الفنان التونسي محمد كوكة، إنه يكره الحجاب، معتبرا أنه “يهين المرأة”.

وفي لقاء معه على قناة التاسعة التونسية، قال كوكة إن الحجاب ورث من بلاد متشددة لعادات بعضها ديني.

وتابع أن ما يحدث للمرأة بشأن الحجاب يقلل قيمتها ويعتبرها شخص “أقل”، ولذا أضاف “أنا أكره الحجاب”.

وأشار إلى أن نساء في فرنسا يرتدين الحجاب، وهو ما يراه “إيمانا بأنها أقل من الرجل”.

وأكد الفنان التونسي أنه يتمنى أن يخلع الحجاب على المرأة “لأنه إهانة للنفس البشرية، ويحط من كرامتها”.

حديث محمد كوكة أثار غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد كثيرون كلماته عن الحجاب معتبرينها بالمقابل تهجما على الإسلام، بينما ربط آخرون بين التصريحات وما يحدث على الساحة السياسية التونسية عموما.

#محمد_كوكة انت مهرج شغلتك تسلي الناس وتضيع وقتهم لا تتدخل في مواضيع اكبر من مستواك العقلي — الشيباني (@Uxhdzz4eNcXkKrk) February 17, 2023

#محمد_كوكة نموذج لمواطن تونسي يزدري الإسلام تشبها برئيسه الدكتاتور #قيس_سعيّد.

المدرب البنزرتي استبعد لاعبا لأنه صلى الجمعة. مثال آخر. #تونس — abdelfattah (@fattah_belaid) February 16, 2023

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