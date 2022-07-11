آخر الأخبار حياتناحياتنافنون

فنان سعودي يثير الجدل: الجن يحضر حفلاتي ويطلب مني أغاني محددة

1:01 م2022-07-11
فنان سعودي يثير الجدل: الجن يحضر حفلاتي ويطلب مني أغاني محددة
فنان سعودي يثير الجدل: الجن يحضر حفلاتي ويطلب مني أغاني محددة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أثار الفنان السعودي عبدالعزيز الشهراني والمعروف بلقب ”شبح بيشه“ جدلا في الآونة الأخيرة، وذلك بعد زعمه أن الجن تحضر حفلاته وتطلب منه أغاني محددة.

وقال شبح بيشه إن: ”الجن يتلبس البشر، ويطلب اللي يبغاه وحضورهم أثناء الطرب وعزف الموسيقى نحن نسميه حضور ”الزار“، لكن هم في نهاية الأمر شياطين“.

وأوضح شبح بيشه أن: ”من الشياطين (الجن الراقصون) الذين يطربون على أغنية، وأحياناً يطلبون أغاني معينة، وبعضهم يردد كلمات القصيدة كاملة ويطلبها“.

وتابع: ”عندما نلعب على الأغاني القديمة بالذات، تحصل (الحضرة)، يحضرون مباشرة فهم يحبون الشعبي والقديم“.

وأردف الفنان الشعبي السعودي: ”حتى عندما يقرر المغادرة، يشترط إيقاعاً معيناً أو أغنية محددة ليرحل، فنلبي طلبه لأنه حضر (طربان)“.

وفي رده على الجدل الذي أثاره؛ قال ”بيشه“ في تصريحاته على قناة mbc: الجن يلبس البشر ويرى بالعين المجردة، وعلاج هذا الشيء مهو بفن الرايح ولا بالطرب.

وأضاف: علاجه من الله بالاذكار والصلاة وش فيني انا من ديرة لديرة واغني وما يمسني الجن.

وتابع: ”الجمهور يوم يحضر ما يحضر عشان يشوف الجن، يحضر لجمال الفلكلور ولجمال الألحان لجمال القصايد لجمال الإيقاع“ .

وأحدثت تصريحات ”شبح بيشة“ ضجة كبيرة، في ظل استغراب كبير لكلامه.

إذ شكك كثيرون بصحة ادعاءاته، مطالبين عدم الخوض بما وصفوه بـ“الخزعبلات“.

الوسوم
1:01 م2022-07-11
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock