فنان يرسم ميسي في هيئة تشي جيفارا بساحة كتالونيا – فيديو

برشلونة – رسم فنان الجرافيتي سالفاتوري بينينتيندي، المعروف باسم تي في بوي، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرتديا زي تشي جيفارا على صندوق توصيلات كهربائية يقع أمام متجر “آبل” في ساحة كتالونيا بمدينة برشلونة الإسبانية.

وحمل الرسم الذي صنعه الفنان على ورقة قام بلصقها لاحقا على صندوق التوصيلات، شعار “وداعا أيها القائد” ويمثل لاعب كرة القدم مرتديا سترة عسكرية خضراء وقبعة سوداء عليها نجمة حمراء ووشاح أحمر وسيجار في الفم بخلفية عبارة عن قلب أحمر.

وأوضح الفنان الإيطالي المقيم في برشلونة لصحيفة (إل بيريوديكو) أن هذا الجرافيتي الجديد جاء لتكريم ميسي نيابة عن جميع مشجعي برشلونة.

وأكد تي في بوي أن العمل ليس له طابع سياسي، بل يسعى من ورائه لإبراز أن ميسي “كان قائدًا” لبرشلونة.

وفي الرسم، أدرج الفنان علما فرنسيا وإيطاليا وبريطانيا في تلميح إلى الوجهة المحتملة لمهاجم برشلونة الذي فجر قنبلة مؤخرا بإعلان رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني الذي وصل إلى صفوفه قبل 20 عاما.– (إفي)