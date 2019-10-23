فندقا “عمّان روتانا” و”البوليفارد أرجان” ينظمان زيارة لمريضات سرطان الثدي

عمان- بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظم موظفو فندقي “عمّان روتانا” و”البوليفارد أرجان” زيارة الى مستشفى البشير، تم خلالها توزيع عدد من الهدايا على السيدات المصابات بسرطان الثدي اللواتي يخضعن للعلاج والتأهيل في المستشفى.

وجاءت هذه المبادرة تنفيذاً لبرامج المسؤولية الاجتماعية الخاصة بـ”عمّان روتانا” و”البوليفارد أرجان” والتي تترجم القيم والمبادئ الإنسانية لكلا الفندقين والمتمثلة في دعم الفئات الأقل حظاً والمرضى وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي داخل المجتمع الواحد وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال مدير عام فندقي “عمّان روتانا” و”البوليفارد أرجان” من روتانا، عطية حمارنة: “جاءت هذه الزيارة وتوزيع الورود في إطار مبادراتنا الإنسانية واهتمامنا المتواصل بالسيدات اللواتي هن نصف المجتمع من خلال دعمهن ومساندتهن وإدخال البهجة إلى قلوبهن على أمل أن نخفف ولو جزءا بسيطاً من معاناتهن اليومية”.

ومن جانبه، أعرب مدير عام فندق “البوليفارد أرجان” من روتانا، عماد زابوره، عن فخره واعتزازه بهذه المبادرة التي عكست القيم الاجتماعية المُثلى التي يتبناها الفندقان، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تعزز من مساهمتي “عمّان روتانا” و”البوليفارد أرجان” المجتمعيتين وبما يتوافق ومكانتهما الرفيعة داخل قطاعي الضيافة والفندقة

وأثنى زابوره على تجاوب موظفي الفندقين مع هذه المبادرة ودعمهم الكامل لها ولغيرها من المبادرات الإنسانية التي يتم تنفيذها بشكل دوري.