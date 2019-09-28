فندق إسباني “للنساء فقط”

مايوركا – افتتح في مدينة مايوركا الإسبانية أول فندق للسيدات في البلاد، ليكون مكانا محظور على الرجال الذين لا يمكنهم دخوله.

ويقع فندق “سوم دونا” بالقرب من بورتو كريستو، ويقدم خدمات حصرية للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 عامًا فما فوق.

ومع 39 غرفة وحمام سباحة ومنتجع صحي ومكتبة وتراس على السطح، تهدف المنشأة التي نالت تقييم أربع نجوم إلى توفير “مساحة جديدة للنساء اللواتي يتطلعن إلى الانفصال عن ضغوط الحياة اليومية”.

وتعتبر الخدمات الصحية المتوفرة، مثل التدليك والعلاجات وحوض السباحة ومقصورة التشمس الاصطناعية، محورًا رئيسيًا للفندق، إلى جانب الأطعمة من مصادر محلية و “فن الطهو المرن” والمأكولات الصحية والمستدامة.

ووفقًا لموقع الفندق ، يمكن للضيوف أيضًا المشاركة في الرحلات حول الجزيرة والأنشطة الثقافية.

ويقول الفندق إنه يرحب بكافة النساء، وبالمسافرات، والأزواج والأمهات والبنات والمجموعات الأكبر.

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة حظر الرجال تنطبق أيضًا على الزوار.

وقال رئيس فنادق سوم دونا، جوان إنريك كابيلا، إن الدراسات الاستقصائية التي أجرتها المجموعة كشفت أن العملاء من الإناث أعجبن بفكرة فندق للنساء فقط.

وبينما يوظف الفندق الرجال، انصياعا للقوانين الإسبانية لحظر التمييز بين الجنسين، تم الإبلاغ عن أن المؤسسة تعطي الأولوية للنساء عندما يتعلق الأمر بتعيين الموظفين.

وقال كابيلا لموقع لونلي بلانيت: “أحد أهدافنا إعطاء رؤية معينة للنساء اللائي يؤدين وظائف تقليدية ذكورية”.

وعلى الرغم من أن السفر الفردي من قبل النساء قد ازداد عامًا بعد عام وفقًا لدراسات سياحية، فغالبًا ما يكون للمسافرات العاملات عوامل أخرى، يجب مراعاتها أكثر من الرجال عند التخطيط لرحلة.

ووجدت دراسة أجرتها شركة الخطوط الجوية البريطانية تضم حوالي 9000 ممن تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 عامًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والهند وألمانيا وإيطاليا والبرازيل والصين في عام 2018، أن أكثر من 50 في المئة من النساء قد أمضين عطلة بمفردهن، مع 75 في المائة من النساء يخططن لرحلة منفردة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، وجد استطلاع آخر شمل 10.500 من المستجيبين أن امرأة واحدة من كل 3 نساء (34 في المائة) قالت إنهن مهتمات بالقيام برحلات منفردة في المستقبل، مقارنة بواحدة من كل سبع نساء (14 في المائة) قمن برحلة من تلقاء أنفسهن في السنوات الخمس الماضية.