فندق “إنتركونتيننتال” الأردن يحتفل بعيده الـ58

عمان- في شهر آذار (مارس) من كل عام، وتحديدا تاريخ 15 منه، يحتفل فندق إنتركونتيننتال الأردن بذكرى افتتاح أبوابه لضيوفه من عمان، الأردن، والعالم. في هذا العام، يحتفل الفندق وفريقه بمرور 58 عاما على افتتاحه.

خلال تلك الأعوام المديدة، كان الفندق شاهدا على عمان، على نموها، وعلى تطورها وازدهارها الملحوظ. وطالما كان الفندق بمثابة البيت الثاني للعديد من الضيوف سواء على الصعيد السياسي، الدبلوماسي، الشخصيات العامة، المشاهير، والضيوف من جميع أنحاء العالم الذين يثقون فقط بفندق إنتركونتيننتال الأردن ومستوى الخدمة الممتاز الذي يشتهر به الفندق دوما.

فندق إنتركونتيننتال الأردن شهد تطورا مذهلا إلى جانب العاصمة عمان، وخاصة من ناحية عدد الغرف والمرافق المختلفة، إضافة إلى الزملاء الذين اكتسبوا خبرات واسعة خلال عملهم، مما ساعدهم على بلوغ مناصب قيادية مهمة داخل الأردن وخارجه. علاوة على ذلك، هناك حقيقة لا خلاف عليها: منذ العام 1963 وحتى اليوم، يعد فندق إنتركونتيننتال الأردن صرحا شامخا في الفخامة، الضيافة الأصيلة، ومستوى الخدمات العالمي على الأصعدة كافة لجميع الضيوف.