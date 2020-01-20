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فندق إنتركونتيننتال يبدأ 2020 بمبادرة اجتماعية

منذ 19 دقيقة
فندق إنتركونتيننتال الأردن

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عمان – مع بدء العام 2020 وانطلاقا من ضرورة خدمة المجتمع، قام رؤساء الأقسام في فندق إنتركونتيننتال الأردن يرافقهم بعض عمال الصيانة بدهن الجدران والأسوار الخارجية لمدرسة “أروى بنت الحارث الأساسية للبنات” في شارع الرينبو اضافة الى اصلاح بعض مشاكل الصيانة في المدرسة.
المدير العام لفندق إنتركونتيننتال الاردن كارلوس مالياروداكيس أشاد بالعمل المشترك الذي قام به موظفو الفندق وقال: “من واجبنا مساعدة الآخرين كلما وحيثما نستطيع. أنا سعيد حقًا لأن فندق إنتركونتيننتال تمكن من إجراء تغيير حتى ولو كان بسيطًا لتحسين حياة الأطفال الذين يرتادون هذه المدرسة. “
هذه المبادرة الاجتماعية التي نظمها قسم الموارد البشرية في إنتركونتيننتال لن تكون سوى البداية لسلسلة من الأنشطة المماثلة التي ستستمر طوال هذا العام بهدف وحيد وهو تكثيف مشاركة الفندق في الأنشطة الاجتماعية في جميع أنحاء الأردن بهدف المساعدة عندما يكون ذلك ممكنا.

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