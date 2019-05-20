فندق البوليفارد أرجان من روتانا يستضيف نخبة من الإعلاميين على مأدبة الإفطار



عمان – في إطار حرصه على التواصل المستمر مع شركائه وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، استضاف فندق البوليفارد أرجان من روتانا نخبة من الإعلاميين على مأدبة إفطار وذلك في مطعم كافيه إيطاليا

وأعرب مدير عام فندق البوليفارد أرجان من روتانا، عماد زابوره عن سعادته باستضافة هذه النخبة المميزة من الإعلاميين الأردنيين، مثمنا الدور الحيوي والمهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر في نقل الحدث والمعلومات بشفافية وموضوعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.

وأطلع زابوره، الإعلاميين على الدور البارز الذي يلعبه فندق البوليفارد أرجان من روتانا في استقطاب السياح وخاصة الخليجيين منهم، مبينا أن الفندق يعد أول فندق في الأردن ضمن مجموعة روتانا إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية.

ويتمتع فندق البوليفارد أرجان من روتانا بالعديد من عناصر الجذب والمميزات التنافسية العالية، إضافة إلى خدمات فندقية مميّزة وغرف وأجنحة واسعة ذات تصميم عصري، ومطاعم مميّزة تمثّل أشهى المطابخ المحلية والعالمية.

وينفرد الفندق بتقديم أفضل العروض والخدمات الحصرية والمتجددة وفقاً لطبيعة المواسم والأعياد وبما يضمن إقامة ممتعة واستثنائية لضيوفه .