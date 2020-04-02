فندق الرويال يعفي الحكومة من فاتورة إقامة المحجور عليهم

عمان – قال المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة شركة جنرال ميدترنيه المالكة لفندق الرويال/ عمان، المحامي محمد الفراية، إن رئيس مجلس إدارة الشركة نظمي أوجي، قرر إعفاء الحكومة من رصيد فاتورة إقامة المحجور عليهم صحياً في فندق الرويال / عمان، والتي تزيد عن 250 ألف دينار.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن هذا الإعفاء جاء من قبل الشركة، لدعم جهود الحكومة ووزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.-(بترا)