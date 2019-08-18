فندق “تريب باي ونيدام” دبي يحتفل بالذكرى الثانية لافتتاحه مع أروع الأجواء

دبي- يحتفل فندق “تريب باي ونيدام” دبي، الواقع في برشا هايتس، بمرور عامين على افتتاحه، مقدما عروضا رائعة على الإقامة وجوائز عديدة، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 31 آب (أغسطس) الحالي.

ويقيم الفندق بهذه المناسبة مجموعة من الأنشطة المسلية على مدار الأسبوع وسط ديكورات احتفالية ومع ألعاب حظ وسحوبات على جوائز قيمة للنزلاء عند تسجيل الوصول إلى الفندق. وتتضمن الجوائز المقدمة في لعبة عجلة الحظ الصغيرة تجربة تناول طبق من المقبلات أو الحلويات في مطعم “لوكال”، وقسائم مشروبات مختارة، وقسائم لجلسات تدليك بقيمة 75 درهما إماراتيا، إضافة إلى تقديم الكب كيك لجميع الضيوف غدا.

وسيقدم الفندق طوال الأسبوع باقات إقامة مميزة للغرف بقيمة 200 درهم إماراتي فقط لليلة الواحدة، شاملة بوفيه فطور ومشروبين مختارين عن كل ضيف لكل يوم، بالإضافة إلى تسجيل مغادرة متأخر حتى الساعة 2:22 بعد الظهر.

وسيدخل الضيوف الذين يحجزون لباقات الإقامة هذه في سحب للحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي إقامة لـ20 ليلة شاملة الفطور. وكل ما على الضيوف فعله للدخول في السحب هو حجز إقامة الباقة الخاصة بذكرى افتتاح الفندق وذكر “TRYP 2nd year Birthday” عند الحجز.