فندق جراند حياة عمان يرحب بطاقم الخطوط الجوية النمساوية

عمان- الغد – استقبل سعادة سفير النمسا في الأردن الدكتور أوسكار وستنج وأشويني كومار المدير العام لفندق جراند حياة عمان طاقم الخطوط الجوية النمساوية الذي استأنف رحلاتهم إلى عمان ، الأردن في 24 أذار، 2021 بعد إنقطاع ما يقارب العام بسبب الوضع الوبائي العالمي الذي أدى إلى إيقاف معظم الرحلات الجوية.

نبذة عن “مجموعة حياة للفنادق”:

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة في شيكاجو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر شركة رائدة في قطاع الضيافة، وتضم محفظتها 20 علامة فندقية مرموقة، وقد بلغ عدد منشآتها الفندقية اعتباراً من 31 ديسمبر 2019 ما يزيد على 900 فندقاً ضمن 65 دولة في ست قارات، ويتجلى هدفها في تقديم العناية للناس ليكونوا بأفضل حال، وذلك بالشكل الذي يعزز من مكانة الشركة ويساعدها على النمو والنجاح، فضلاً عن جهودها الرامية إلى استقطاب أهم الأسماء العاملة في القطاع والإحتفاظ بهم، وبناء علاقات جيدة مع الضيوف وإبتكار قيمة مضافة للمساهمين. وتقوم الشركات التابعة لها بتطوير أو إمتلاك أو إدارة أو تشغيل مشاريع الإمتياز أو ترخيص أو تقديم خدمات إلى الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية الشهيرة ووجهات العطلات ومراكز اللياقة البدنية والعناية بالصحة، بما في ذلك العلامات الفندقية التالية: “بارك حياة”، “ميرافال”، “جراند حياة”، “أليلا”، “أنداز”، “ذا أنباوند كولكشن باي حياة”، “ديستينيشن”، “حياة ريجنسي”، “حياة”، “حياة زيفا”، “حياة زيلارا”، “تومبسون هوتيلز”، “حياة سنتريك”، “كابشن باي حياة”،”جوي دي فيفر”، “حياة هاوس”، “حياة بليس”، “تومي”، “حياة ريزيدينس كلوب” و”إيكسهيل” كما تدير المجموعة برنامج “وورلد أوف حياة” لولاء العملاء، والذي يقدم للأعضاء فوائد حصرية مميزة، وللمزيد من المعلومات حول فندق جراند حياة عمان، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني.